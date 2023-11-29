https://ria.ru/20231129/planshety-1912572587.html
Учителя и врачи получат первые российские планшеты в 2025 году
Учителя и врачи получат первые российские планшеты в 2025 году - РИА Новости, 29.11.2023
Учителя и врачи получат первые российские планшеты в 2025 году
Массовое оснащение учителей и врачей российскими планшетами может начаться в 2025 году, это позволит обеспечить формирование собственного производства в РФ,... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:03
2023-11-29T11:03
2023-11-29T11:03
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Массовое оснащение учителей и врачей российскими планшетами может начаться в 2025 году, это позволит обеспечить формирование собственного производства в РФ, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на Tadviser Summit. "Мы надеемся, что в рамках новой (национальной - ред.) программы мы сможем уже выбрать правильный путь и уже с 2025 года, соответственно, начать массовое оснащение учителей и врачей в стационарах, и врачей, которые ходят по домам, российскими планшетами. Что также позволит нам обеспечить формирование собственного производства, потому что сейчас пока нам не хватает большого заказа для того, чтобы этого производство сформировать", - сказал Шадаев. Он отметил, что учителя смогут использовать планшеты непосредственно в процессе обучения в классах, а также при подготовке к занятиям. "Я думаю, 2024 год будет годом такого небольшого пилота, когда мы просто попробуем разные варианты, поймем, какие планшеты удобные. Потому что до сих пор дискуссия идет, что, может быть, всё-таки ноутбуки. Нам кажется, что планшеты более удобные", - отметил министр. В октябре Шадаев говорил, что российские врачи и учителя в 2024 году получат первые планшеты на базе российской операционной системы, дальше проект будет тиражироваться. Министр отметил, что гарантированный государственный заказ - это единственная мера, которая поможет с развитием производства этих гаджетов в РФ.
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общество, россия, максут шадаев, технологии
Общество, Россия, Максут Шадаев, Технологии
Учителя и врачи получат первые российские планшеты в 2025 году
Шадаев: учителя и врачи получат первые российские планшеты в 2025 году
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Массовое оснащение учителей и врачей российскими планшетами может начаться в 2025 году, это позволит обеспечить формирование собственного производства в РФ, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на Tadviser Summit.
«
"Мы надеемся, что в рамках новой (национальной - ред.) программы мы сможем уже выбрать правильный путь и уже с 2025 года, соответственно, начать массовое оснащение учителей и врачей в стационарах, и врачей, которые ходят по домам, российскими планшетами. Что также позволит нам обеспечить формирование собственного производства, потому что сейчас пока нам не хватает большого заказа для того, чтобы этого производство сформировать", - сказал Шадаев.
Он отметил, что учителя смогут использовать планшеты непосредственно в процессе обучения в классах, а также при подготовке к занятиям. "Я думаю, 2024 год будет годом такого небольшого пилота, когда мы просто попробуем разные варианты, поймем, какие планшеты удобные. Потому что до сих пор дискуссия идет, что, может быть, всё-таки ноутбуки. Нам кажется, что планшеты более удобные", - отметил министр.
В октябре Шадаев говорил, что российские врачи и учителя в 2024 году получат первые планшеты на базе российской операционной системы, дальше проект будет тиражироваться. Министр отметил, что гарантированный государственный заказ - это единственная мера, которая поможет с развитием производства этих гаджетов в РФ.
В Минкультуры прокомментировали идею о создании "Учительского билета"