https://ria.ru/20231129/plan-1912778200.html
Конгрессмен заявил об отсутствии плана по Украине у США
Конгрессмен заявил об отсутствии плана по Украине у США - РИА Новости, 29.11.2023
Конгрессмен заявил об отсутствии плана по Украине у США
Конгрессмен Майк Тернер заявил, что запрос на выделение помощи Киеву столкнулся с несколькими проблемами, одна из них — отсутствие плана у администрации США по... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T23:25
2023-11-29T23:25
2023-11-29T23:25
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Конгрессмен Майк Тернер заявил, что запрос на выделение помощи Киеву столкнулся с несколькими проблемами, одна из них — отсутствие плана у администрации США по Украине. По его словам, одна из таких проблем — "неспособность администрации сформулировать успешный план". "В конгрессе обсуждают, что мы собираемся делать, как нам достичь поставленных целей, каковы наши цели и задачи", - сказал он в ходе мероприятия Атлантического совета (деятельность признана нежелательной на территории России). Как сообщалось, США с февраля 2022 года передали Киеву военной помощи на сумму около 44 миллиардов долларов. Администрация просит конгресс согласовать выделение еще 61 миллиарда долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
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в мире, украина, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, НАТО
Конгрессмен заявил об отсутствии плана по Украине у США
Конгрессмен Тернер заявил об отсутствии плана по Украине у США
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Конгрессмен Майк Тернер заявил, что запрос на выделение помощи Киеву столкнулся с несколькими проблемами, одна из них — отсутствие плана у администрации США по Украине.
По его словам, одна из таких проблем — "неспособность администрации сформулировать успешный план".
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"В конгрессе обсуждают, что мы собираемся делать, как нам достичь поставленных целей, каковы наши цели и задачи", - сказал он в ходе мероприятия Атлантического совета (деятельность признана нежелательной на территории России).
Как сообщалось, США с февраля 2022 года передали Киеву военной помощи на сумму около 44 миллиардов долларов. Администрация просит конгресс согласовать выделение еще 61 миллиарда долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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