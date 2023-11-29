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Никто не знает. Соратник Зеленского сделал признание о состоянии ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023
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03:35 29.11.2023 (обновлено: 04:16 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/plan-1912520723.html
Никто не знает. Соратник Зеленского сделал признание о состоянии ВСУ
Никто не знает. Соратник Зеленского сделал признание о состоянии ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023
Никто не знает. Соратник Зеленского сделал признание о состоянии ВСУ
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что у командования ВСУ нет плана боевых действий на следующий год. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T03:35
2023-11-29T04:16
в мире
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валерий залужный
давид арахамия
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что у командования ВСУ нет плана боевых действий на следующий год.В Раде ждут военные планы "уже много времени", признал парламентарий в интервью журналистке Наталье Мосейчук, в отношении которой в России было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды".По его словам, их должен составить Генеральный штаб ВСУ, главком Валерий Залужный, "все военные начальники". "Такого плана ни у кого нет в стране на самом деле", - заявил Арахамия.Ранее депутат Верховной рады от партии "Слуга народа", замглавы комитета украинского парламента по нацбезопасности и обороне Марьяна Безуглая заявила, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за провал контрнаступления и за то, что не имеют плана продолжения боевых действий. По ее словам, "такое руководство должно уйти". После этого представитель Владимира Зеленского в Раде заявил, что ее пребывание в комитете парламента по обороне представляет угрозу национальной безопасности Украины.Ряд украинских и западных СМИ ранее писал о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
https://ria.ru/20231129/konflikt-1912520037.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, валерий залужный, давид арахамия, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Давид Арахамия, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Никто не знает. Соратник Зеленского сделал признание о состоянии ВСУ

Арахамия заявил, что у ВСУ нет плана военных действий на 2024 год

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия
Руководитель фракции Слуга народа в Верховной раде Украины Давид Арахамия - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что у командования ВСУ нет плана боевых действий на следующий год.
В Раде ждут военные планы "уже много времени", признал парламентарий в интервью журналистке Наталье Мосейчук, в отношении которой в России было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды".
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По его словам, их должен составить Генеральный штаб ВСУ, главком Валерий Залужный, "все военные начальники". "Такого плана ни у кого нет в стране на самом деле", - заявил Арахамия.
Ранее депутат Верховной рады от партии "Слуга народа", замглавы комитета украинского парламента по нацбезопасности и обороне Марьяна Безуглая заявила, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за провал контрнаступления и за то, что не имеют плана продолжения боевых действий. По ее словам, "такое руководство должно уйти". После этого представитель Владимира Зеленского в Раде заявил, что ее пребывание в комитете парламента по обороне представляет угрозу национальной безопасности Украины.
Ряд украинских и западных СМИ ранее писал о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
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В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйДавид АрахамияВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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