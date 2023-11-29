https://ria.ru/20231129/plan-1912520723.html

Никто не знает. Соратник Зеленского сделал признание о состоянии ВСУ

Никто не знает. Соратник Зеленского сделал признание о состоянии ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023

Никто не знает. Соратник Зеленского сделал признание о состоянии ВСУ

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что у командования ВСУ нет плана боевых действий на следующий год. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T03:35

2023-11-29T03:35

2023-11-29T04:16

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что у командования ВСУ нет плана боевых действий на следующий год.В Раде ждут военные планы "уже много времени", признал парламентарий в интервью журналистке Наталье Мосейчук, в отношении которой в России было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды".По его словам, их должен составить Генеральный штаб ВСУ, главком Валерий Залужный, "все военные начальники". "Такого плана ни у кого нет в стране на самом деле", - заявил Арахамия.Ранее депутат Верховной рады от партии "Слуга народа", замглавы комитета украинского парламента по нацбезопасности и обороне Марьяна Безуглая заявила, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за провал контрнаступления и за то, что не имеют плана продолжения боевых действий. По ее словам, "такое руководство должно уйти". После этого представитель Владимира Зеленского в Раде заявил, что ее пребывание в комитете парламента по обороне представляет угрозу национальной безопасности Украины.Ряд украинских и западных СМИ ранее писал о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.

https://ria.ru/20231129/konflikt-1912520037.html

https://ria.ru/20231129/rada-1912516504.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, валерий залужный, давид арахамия, вооруженные силы украины, верховная рада украины