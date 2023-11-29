https://ria.ru/20231129/peregovory-1912686406.html

В Германии опровергли сообщения о желании принудить Украину к переговорам

В Германии опровергли сообщения о желании принудить Украину к переговорам - РИА Новости, 29.11.2023

В Германии опровергли сообщения о желании принудить Украину к переговорам

Министр обороны ФРГ Борис Писториус опроверг сообщения немецких СМИ, что Германия и США намеренно поставляют Украине недостаточное количество вооружений, чтобы... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T16:31

2023-11-29T16:31

2023-11-29T17:47

специальная военная операция на украине

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борис писториус

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус опроверг сообщения немецких СМИ, что Германия и США намеренно поставляют Украине недостаточное количество вооружений, чтобы принудить Киев к мирным переговорам. На прошлой неделе немецкое издание Bild писало, что Германия и США намерены через количество и качество поставляемого Киеву оружия подтолкнуть Украину к переговорам с РФ, не прося этого напрямую у Владимира Зеленского. "Это прямо так цинично предписывать нам, что мы управляем поставками оружия, занижаем поставки оружия или делаем что-то еще, чтобы поставить Украину в положение, в котором она не хотела бы находиться. Это неправда", - сказал Писториус на вопрос о публикации Bild в ходе сессии ответов парламентариям. Министр обороны ФРГ заявил, что Германия делает все возможное, поставляя Украине современные системы вооружений, такие как ПВО и бронированные машины, а также боеприпасы. При этом Писториус снова заявил, что в вопросе о возможности поставлять Украине крылатые ракеты Taurus нет никаких новых подвижек. "Мне на Украине в ходе проведенных переговоров не поступало официального запроса на поставки Taurus, потому что украинские коллеги в курсе позиции федерального правительства", - сказал министр обороны.Кроме того, он заявил, что, несмотря на бюджетный кризис, у министерства обороны нет необходимости экономить, а бюджеты ведомства, включая 100-миллиардный фонд бундесвера, останутся нетронутыми. "И я считаю, что это правильно", - резюмировал Писториус.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231125/peregovory-1911854743.html

https://ria.ru/20231027/ukraina-1905618825.html

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