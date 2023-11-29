https://ria.ru/20231129/pasport-1912513550.html

Названы новые основания для получения мигрантами российского паспорта

Названы новые основания для получения мигрантами российского паспорта - РИА Новости, 29.11.2023

Названы новые основания для получения мигрантами российского паспорта

Обновленный список профессий, обладателям которых будет проще получить гражданство России, начнет действовать с 15 декабря. Об изменениях агентству “Прайм”... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T02:17

2023-11-29T02:17

2023-11-29T02:17

общество

россия

андрей гиринский

рудн

гражданство

паспорт

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Обновленный список профессий, обладателям которых будет проще получить гражданство России, начнет действовать с 15 декабря. Об изменениях агентству “Прайм” рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.По его словам, Минтруд расширил список за счет профессий, по которым наблюдается дефицит кадров. Это педагоги, медики, работники сельского хозяйства и пищевой промышленности. В перечень вошли инженеры, специалисты в области геологоразведки, строительства и обрабатывающих отраслей, а также “дефицитные” ИТ-профессии.При этом некоторые профессии, по которым нет острой нехватки работников, были исключены из списка. Это касается ряда строительных и рабочих направлений, не требующих высокой квалификации.“С экономической точки зрения изменение списка профессий, с которыми иностранцам легче получить гражданство РФ, — это вопрос регулирования и оптимизации миграционных потоков”, - заключил Гиринский.

https://realty.ria.ru/20231123/peterburg-1911348059.html

россия

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, россия, андрей гиринский, рудн, гражданство, паспорт