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Названы новые основания для получения мигрантами российского паспорта - РИА Новости, 29.11.2023
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Названы новые основания для получения мигрантами российского паспорта
Названы новые основания для получения мигрантами российского паспорта - РИА Новости, 29.11.2023
Названы новые основания для получения мигрантами российского паспорта
Обновленный список профессий, обладателям которых будет проще получить гражданство России, начнет действовать с 15 декабря. Об изменениях агентству “Прайм”... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T02:17
2023-11-29T02:17
общество
россия
андрей гиринский
рудн
гражданство
паспорт
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Обновленный список профессий, обладателям которых будет проще получить гражданство России, начнет действовать с 15 декабря. Об изменениях агентству “Прайм” рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.По его словам, Минтруд расширил список за счет профессий, по которым наблюдается дефицит кадров. Это педагоги, медики, работники сельского хозяйства и пищевой промышленности. В перечень вошли инженеры, специалисты в области геологоразведки, строительства и обрабатывающих отраслей, а также “дефицитные” ИТ-профессии.При этом некоторые профессии, по которым нет острой нехватки работников, были исключены из списка. Это касается ряда строительных и рабочих направлений, не требующих высокой квалификации.“С экономической точки зрения изменение списка профессий, с которыми иностранцам легче получить гражданство РФ, — это вопрос регулирования и оптимизации миграционных потоков”, - заключил Гиринский.
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общество, россия, андрей гиринский, рудн, гражданство, паспорт
Общество, Россия, Андрей Гиринский, РУДН, Гражданство, Паспорт
Названы новые основания для получения мигрантами российского паспорта

Доцент Гиринский сообщил о расширении оснований для получения гражданства России

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПаспорта России
Паспорта России - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Обновленный список профессий, обладателям которых будет проще получить гражданство России, начнет действовать с 15 декабря. Об изменениях агентству “Прайм” рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
По его словам, Минтруд расширил список за счет профессий, по которым наблюдается дефицит кадров. Это педагоги, медики, работники сельского хозяйства и пищевой промышленности. В перечень вошли инженеры, специалисты в области геологоразведки, строительства и обрабатывающих отраслей, а также “дефицитные” ИТ-профессии.
При этом некоторые профессии, по которым нет острой нехватки работников, были исключены из списка. Это касается ряда строительных и рабочих направлений, не требующих высокой квалификации.
“С экономической точки зрения изменение списка профессий, с которыми иностранцам легче получить гражданство РФ, — это вопрос регулирования и оптимизации миграционных потоков”, - заключил Гиринский.
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ОбществоРоссияАндрей ГиринскийРУДНГражданствоПаспорт
 
 
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