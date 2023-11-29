https://ria.ru/20231129/parfenon-1912597838.html

Главы МИД Греции и Великобритании обсудили ситуацию с мрамором Парфенона

Главы МИД Греции и Великобритании обсудили ситуацию с мрамором Парфенона - РИА Новости, 29.11.2023

Главы МИД Греции и Великобритании обсудили ситуацию с мрамором Парфенона

Главы МИД Греции Йоргос Герапетритис и Великобритании Дэвид Кэмерон на полях саммита министров иностранных дел НАТО обсудили ситуацию с мрамором Парфенона и... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:16

2023-11-29T12:16

2023-11-29T12:16

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великобритания

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риши сунак

дэвид кэмерон

греция

нато

британский музей

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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Главы МИД Греции Йоргос Герапетритис и Великобритании Дэвид Кэмерон на полях саммита министров иностранных дел НАТО обсудили ситуацию с мрамором Парфенона и согласились, что, несмотря на разногласия по этому вопросу, двусторонние отношения между Афинами и Лондоном должны быть хорошими, сообщил Герапетритис журналистам перед началом второго дня саммита. Встреча состоялась на следующий день после дипломатического инцидента – британский премьер Риши Сунак отказался от встречи с главой греческого правительства Кириакосом Мицотакисом, находившимся в Лондоне. Мицотакис планировал поднять на встрече вопрос о возвращении скульптур Парфенона, вывезенных в начале 19-го века британским посланником в Константинополе лордом Элгином. Греция заявляет о краже и незаконно вывозе произведений искусства. Великобритания утверждает, что скульптуры были законно приобретены лордом Элгином, а сейчас их законный владелец - Британский музей. "Греческое правительство выразило позицию в связи с отменой встречи премьер-министра с премьер-министром Соединенного Королевства господином Сунаком. Я хочу отметить, что требование воссоединения скульптур Парфенона - это требование, вытекающее из права, истории и общечеловеческих культурных ценностей", - сказал глава МИД Греции. "Независимо от этого, мы убеждены, что двусторонние отношения между Грецией и Соединенным Королевством должны быть хорошими, и мы будем работать с моим коллегой в этом направлении", - сказал он.

https://ria.ru/20231128/gretsiya-1912361252.html

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в мире, великобритания, лондон, риши сунак, дэвид кэмерон, греция, нато, британский музей, кириакос мицотакис