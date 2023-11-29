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Wildberries начал скрывать негативные отзывы, не относящиеся к товару
Wildberries начал скрывать негативные отзывы, не относящиеся к товару - РИА Новости, 29.11.2023
Wildberries начал скрывать негативные отзывы, не относящиеся к товару
Маркетплейс Wildberries начал скрывать негативные отзывы в карточках товаров, которые не относятся к продавцу или товару — скрытые отзывы не будут учитываться в РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T16:55
2023-11-29T16:55
2023-11-29T16:55
wildberries
общество
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Маркетплейс Wildberries начал скрывать негативные отзывы в карточках товаров, которые не относятся к продавцу или товару — скрытые отзывы не будут учитываться в рейтинге, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Вчера, 28 ноября, Wildberries начала скрывать в карточках товара на витрине маркетплейса негативные отзывы, которые не относятся к продавцу или товару. Скрытые отзывы не будут учитываться в расчете рейтинга карточки товара", — говорится в комментарии. Компания обучила ML-модель, которая определяет, относится ли отзыв к товару или продавцу или нет. Если весь отзыв с низкой оценкой не относится к товару, то маркетплейс автоматически скрывает его и не учитывает в рейтинге, объяснили в Wildberries. "Например, пользователь недоволен работой ПВЗ, а не товаром, в этом случае несправедливо отображать такой отзыв на страничке товара продавца. Скрываем еще и потому, что покупатели не всегда читают текст, иногда просто листают отзывы с оценками", — добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231128/moshenniki-1912256496.html
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wildberries, общество
Wildberries начал скрывать негативные отзывы, не относящиеся к товару
Wildberries начал скрывать плохие отзывы, не касающиеся продавца или товара
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Маркетплейс Wildberries начал скрывать негативные отзывы в карточках товаров, которые не относятся к продавцу или товару — скрытые отзывы не будут учитываться в рейтинге, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Вчера, 28 ноября, Wildberries начала скрывать в карточках товара на витрине маркетплейса негативные отзывы, которые не относятся к продавцу или товару. Скрытые отзывы не будут учитываться в расчете рейтинга карточки товара", — говорится в комментарии.
Компания обучила ML-модель, которая определяет, относится ли отзыв к товару или продавцу или нет. Если весь отзыв с низкой оценкой не относится к товару, то маркетплейс автоматически скрывает его и не учитывает в рейтинге, объяснили в Wildberries.
"Например, пользователь недоволен работой ПВЗ, а не товаром, в этом случае несправедливо отображать такой отзыв на страничке товара продавца. Скрываем еще и потому, что покупатели не всегда читают текст, иногда просто листают отзывы с оценками", — добавили в пресс-службе.
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