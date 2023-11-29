https://ria.ru/20231129/otzyvy-1912694150.html

Wildberries начал скрывать негативные отзывы, не относящиеся к товару

Wildberries начал скрывать негативные отзывы, не относящиеся к товару - РИА Новости, 29.11.2023

Wildberries начал скрывать негативные отзывы, не относящиеся к товару

Маркетплейс Wildberries начал скрывать негативные отзывы в карточках товаров, которые не относятся к продавцу или товару — скрытые отзывы не будут учитываться в РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T16:55

2023-11-29T16:55

2023-11-29T16:55

wildberries

общество

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Маркетплейс Wildberries начал скрывать негативные отзывы в карточках товаров, которые не относятся к продавцу или товару — скрытые отзывы не будут учитываться в рейтинге, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Вчера, 28 ноября, Wildberries начала скрывать в карточках товара на витрине маркетплейса негативные отзывы, которые не относятся к продавцу или товару. Скрытые отзывы не будут учитываться в расчете рейтинга карточки товара", — говорится в комментарии. Компания обучила ML-модель, которая определяет, относится ли отзыв к товару или продавцу или нет. Если весь отзыв с низкой оценкой не относится к товару, то маркетплейс автоматически скрывает его и не учитывает в рейтинге, объяснили в Wildberries. "Например, пользователь недоволен работой ПВЗ, а не товаром, в этом случае несправедливо отображать такой отзыв на страничке товара продавца. Скрываем еще и потому, что покупатели не всегда читают текст, иногда просто листают отзывы с оценками", — добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231128/moshenniki-1912256496.html

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wildberries, общество