https://ria.ru/20231129/otravlenie-1912645327.html
СМИ: украинская разведка утверждает, что Буданову отравили мышьяком
СМИ: украинская разведка утверждает, что Буданову отравили мышьяком - РИА Новости, 29.11.2023
СМИ: украинская разведка утверждает, что Буданову отравили мышьяком
Издание "Украинская правда" со ссылкой на действующих сотрудников национальной разведки подтвердило версию экс-главы Службы внешней разведки Украины Валерия... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:17
2023-11-29T14:17
2023-11-29T14:17
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Издание "Украинская правда" со ссылкой на действующих сотрудников национальной разведки подтвердило версию экс-главы Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка, согласно которой жену начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилла Буданова отравили мышьяком и ртутью. "Жену главы ГУР Марианну Буданову отравили, в частности, мышьяком и ртутью - источники "УП" в разведке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинской правды". Накануне украинское издание "Бабель" со ссылкой на источник в военной разведке Украины сообщило, что Буданову отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице. Впоследствии Кондратюк заявил, что, по его данным, Буданову отравили мышьяком и ртутью, а кроме нее пострадал ряд высокопоставленных сотрудников украинской разведки. Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что глава украинской разведки Кирилл Буданов представляет реальную угрозу для Владимира Зеленского, Буданов может возглавить заговор генералов против него с целью заключить мир с Россией.
https://ria.ru/20231129/otravlenie_budanovoy-1912494462.html
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украина, сша, кирилл буданов, в мире, владимир зеленский
Украина, США, Кирилл Буданов, В мире, Владимир Зеленский
СМИ: украинская разведка утверждает, что Буданову отравили мышьяком
Украинская правда: жену главы ГУР Буданова отравили мышьяком и ртутью