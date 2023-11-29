https://ria.ru/20231129/otravlenie-1912536442.html

В Кировской области 16 школьников госпитализировали с отравлением

В Кировской области 16 школьников госпитализировали с отравлением - РИА Новости, 29.11.2023

В Кировской области 16 школьников госпитализировали с отравлением

Учеников одной из районных школ госпитализировали с пищевым отравлением в Кировской области, проводится проверка, сообщает на сайте следственное управление СК... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T08:28

2023-11-29T08:28

2023-11-29T08:51

происшествия

кировская область

следственный комитет россии (ск рф)

малмыжский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Учеников одной из районных школ госпитализировали с пищевым отравлением в Кировской области, проводится проверка, сообщает на сайте следственное управление СК РФ по Кировской области."По предварительной информации, 28 ноября несколько учеников одной из школ села Калинино Малмыжского района были госпитализированы с признаками пищевого отравления. По данному факту следователи проводят доследственную проверку, в рамках которой устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.В сообщении не называется количество пострадавших. Как сообщили РИА Новости источник в правоохранительных органах, госпитализированы 16 человек.Как сообщает прокуратура Кировской области, по предварительным данным, дети почувствовали недомогание и признаки отравления после приёма пищи в школьной столовой. "Причины устанавливаются. Прокуратура проводит проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Результаты проверки взяты руководством прокуратуры Кировской области на контроль", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20231117/norovirus-1910131091.html

https://ria.ru/20231129/otravlenie-1912535291.html

кировская область

малмыжский район

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происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), малмыжский район