https://ria.ru/20231129/otravlenie-1912536442.html
В Кировской области 16 школьников госпитализировали с отравлением
В Кировской области 16 школьников госпитализировали с отравлением - РИА Новости, 29.11.2023
В Кировской области 16 школьников госпитализировали с отравлением
Учеников одной из районных школ госпитализировали с пищевым отравлением в Кировской области, проводится проверка, сообщает на сайте следственное управление СК... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T08:28
2023-11-29T08:28
2023-11-29T08:51
происшествия
кировская область
следственный комитет россии (ск рф)
малмыжский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Учеников одной из районных школ госпитализировали с пищевым отравлением в Кировской области, проводится проверка, сообщает на сайте следственное управление СК РФ по Кировской области."По предварительной информации, 28 ноября несколько учеников одной из школ села Калинино Малмыжского района были госпитализированы с признаками пищевого отравления. По данному факту следователи проводят доследственную проверку, в рамках которой устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.В сообщении не называется количество пострадавших. Как сообщили РИА Новости источник в правоохранительных органах, госпитализированы 16 человек.Как сообщает прокуратура Кировской области, по предварительным данным, дети почувствовали недомогание и признаки отравления после приёма пищи в школьной столовой. "Причины устанавливаются. Прокуратура проводит проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Результаты проверки взяты руководством прокуратуры Кировской области на контроль", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20231117/norovirus-1910131091.html
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происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), малмыжский район
Происшествия, Кировская область, Следственный комитет России (СК РФ), Малмыжский район
В Кировской области 16 школьников госпитализировали с отравлением
В Кировской области 16 школьников госпитализировали с пищевым отравлением