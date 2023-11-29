https://ria.ru/20231129/opukhol-1912646147.html
Правильно проведенная биопсия не может вызвать рост опухоли, заявил онколог
Правильно проведенная биопсия не может вызвать рост опухоли, заявил онколог - РИА Новости, 29.11.2023
Правильно проведенная биопсия не может вызвать рост опухоли, заявил онколог
Предоперационная биопсия, если она сделана правильно, не может спровоцировать прогрессирование опухоли, заявил главный онколог Минздрава, генеральный директор... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:20
2023-11-29T14:20
2023-11-29T14:51
общество
россия
андрей каприн
российская академия наук
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Предоперационная биопсия, если она сделана правильно, не может спровоцировать прогрессирование опухоли, заявил главный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии академик РАН Андрей Каприн в прямом эфире в Telegram-канале."Если сделано это правильно, то никогда не бывает", — так он ответил на соответствующий вопрос.Карпин отметил, что современные биопсийные иглы выглядят как гарпун, чтобы забор материала был правильным и не наносил вред человеку. По словам Каприна, важно правильно взять материал, чтобы опухолевые клетки не разрушились во время биопсии, а во время исследования морфологи могли определить вид опухоли.
https://ria.ru/20231128/onkologiya-1912109641.html
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общество, россия, андрей каприн, российская академия наук
Общество, Россия, Андрей Каприн, Российская академия наук
Правильно проведенная биопсия не может вызвать рост опухоли, заявил онколог
Онколог Каприн: правильно проведенная биопсия не может вызвать рост опухоли