https://ria.ru/20231129/opros-1912624271.html

Исследование показало, насколько россиянам важен секс

Исследование показало, насколько россиянам важен секс - РИА Новости, 29.11.2023

Исследование показало, насколько россиянам важен секс

Подавляющее большинство россиян (77%) в возрасте от 18 до 45 лет рассказали, что сексуальная жизнь важна для них, а около половины респондентов признались, что... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:11

2023-11-29T13:11

2023-11-29T13:11

общество

кирилл родин

вциом

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Подавляющее большинство россиян (77%) в возрасте от 18 до 45 лет рассказали, что сексуальная жизнь важна для них, а около половины респондентов признались, что хотели бы заниматься сексом чаще, свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ, которые представил директор центра по работе с органами государственной власти Кирилл Родин. В рамках экспертной дискуссии он сообщил, что на вопрос о том, насколько для россиян важно иметь сексуальную жизнь, 77% дали положительный ответ: 29% - очень важно, 48% - скорее важно. Для 18% респондентов сексуальная жизнь неважна (14% - ответ "скорее неважно", 4% - "совсем не важно"). Кроме того, 42% опрошенных воспринимают секс прежде всего как возможность продолжения рода, рождения детей, 66% считают, что это возможность получить удовольствие, 61% - способ выразить любовь близкому человеку, 48% оценивают секс как физиологическую потребность, а 9% - как супружеский долг и обязанность. Примерно треть участников исследования (35%) рассказали, что начали свою сексуальную жизнь до совершеннолетия, 27% - в 18-19 лет, а 20% - когда были старше 20 лет. В целом ровно половина россиян занимаются сексом раз в неделю и чаще, 24% - один или несколько раз в месяц, 5% - раз в несколько месяцев, 5% - раз в полгода и реже. При этом больше половины респондентов (51%) хотели бы заниматься сексом гораздо или немного чаще, а 30% ничего не хотели бы менять в этом вопросе, при этом 3% заявляют, что не хотели бы в принципе заниматься сексом. Также примерно треть россиян (32%) предпочитают ни с кем не обсуждать свою сексуальную жизнь, 54% обсуждают ее со своим партнером, а 24% - с друзьями или подругами. Согласно данным на сайте цента, всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" был проведен с 3 по 6 марта 2023 года. В нем приняли участие 1845 россиян в возрасте от 18 до 45 лет: 1240 женщин и 605 мужчин. Тип выборки: целевая, с квотированием минимальной наполненности возрастных групп.

https://ria.ru/20231113/odinochestvo-1909039321.html

https://ria.ru/20231116/dolgoletie-1909756444.html

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общество, кирилл родин, вциом