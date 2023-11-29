https://ria.ru/20231129/opros-1912624271.html
Исследование показало, насколько россиянам важен секс
Исследование показало, насколько россиянам важен секс - РИА Новости, 29.11.2023
Исследование показало, насколько россиянам важен секс
Подавляющее большинство россиян (77%) в возрасте от 18 до 45 лет рассказали, что сексуальная жизнь важна для них, а около половины респондентов признались, что... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:11
2023-11-29T13:11
2023-11-29T13:11
общество
кирилл родин
вциом
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Подавляющее большинство россиян (77%) в возрасте от 18 до 45 лет рассказали, что сексуальная жизнь важна для них, а около половины респондентов признались, что хотели бы заниматься сексом чаще, свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ, которые представил директор центра по работе с органами государственной власти Кирилл Родин. В рамках экспертной дискуссии он сообщил, что на вопрос о том, насколько для россиян важно иметь сексуальную жизнь, 77% дали положительный ответ: 29% - очень важно, 48% - скорее важно. Для 18% респондентов сексуальная жизнь неважна (14% - ответ "скорее неважно", 4% - "совсем не важно"). Кроме того, 42% опрошенных воспринимают секс прежде всего как возможность продолжения рода, рождения детей, 66% считают, что это возможность получить удовольствие, 61% - способ выразить любовь близкому человеку, 48% оценивают секс как физиологическую потребность, а 9% - как супружеский долг и обязанность. Примерно треть участников исследования (35%) рассказали, что начали свою сексуальную жизнь до совершеннолетия, 27% - в 18-19 лет, а 20% - когда были старше 20 лет. В целом ровно половина россиян занимаются сексом раз в неделю и чаще, 24% - один или несколько раз в месяц, 5% - раз в несколько месяцев, 5% - раз в полгода и реже. При этом больше половины респондентов (51%) хотели бы заниматься сексом гораздо или немного чаще, а 30% ничего не хотели бы менять в этом вопросе, при этом 3% заявляют, что не хотели бы в принципе заниматься сексом. Также примерно треть россиян (32%) предпочитают ни с кем не обсуждать свою сексуальную жизнь, 54% обсуждают ее со своим партнером, а 24% - с друзьями или подругами. Согласно данным на сайте цента, всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" был проведен с 3 по 6 марта 2023 года. В нем приняли участие 1845 россиян в возрасте от 18 до 45 лет: 1240 женщин и 605 мужчин. Тип выборки: целевая, с квотированием минимальной наполненности возрастных групп.
https://ria.ru/20231113/odinochestvo-1909039321.html
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общество, кирилл родин, вциом
Общество, Кирилл Родин, ВЦИОМ
Исследование показало, насколько россиянам важен секс
ВЦИОМ: 77% россиян назвали сексуальную жизнь важной для них
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости.
Подавляющее большинство россиян (77%) в возрасте от 18 до 45 лет рассказали, что сексуальная жизнь важна для них, а около половины респондентов признались, что хотели бы заниматься сексом чаще, свидетельствуют результаты исследования
ВЦИОМ, которые представил директор центра по работе с органами государственной власти Кирилл Родин.
В рамках экспертной дискуссии он сообщил, что на вопрос о том, насколько для россиян важно иметь сексуальную жизнь, 77% дали положительный ответ: 29% - очень важно, 48% - скорее важно. Для 18% респондентов сексуальная жизнь неважна (14% - ответ "скорее неважно", 4% - "совсем не важно").
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Кроме того, 42% опрошенных воспринимают секс прежде всего как возможность продолжения рода, рождения детей, 66% считают, что это возможность получить удовольствие, 61% - способ выразить любовь близкому человеку, 48% оценивают секс как физиологическую потребность, а 9% - как супружеский долг и обязанность.
Примерно треть участников исследования (35%) рассказали, что начали свою сексуальную жизнь до совершеннолетия, 27% - в 18-19 лет, а 20% - когда были старше 20 лет.
В целом ровно половина россиян занимаются сексом раз в неделю и чаще, 24% - один или несколько раз в месяц, 5% - раз в несколько месяцев, 5% - раз в полгода и реже. При этом больше половины респондентов (51%) хотели бы заниматься сексом гораздо или немного чаще, а 30% ничего не хотели бы менять в этом вопросе, при этом 3% заявляют, что не хотели бы в принципе заниматься сексом.
Также примерно треть россиян (32%) предпочитают ни с кем не обсуждать свою сексуальную жизнь, 54% обсуждают ее со своим партнером, а 24% - с друзьями или подругами.
Согласно данным на сайте цента, всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" был проведен с 3 по 6 марта 2023 года. В нем приняли участие 1845 россиян в возрасте от 18 до 45 лет: 1240 женщин и 605 мужчин. Тип выборки: целевая, с квотированием минимальной наполненности возрастных групп.
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