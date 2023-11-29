https://ria.ru/20231129/okhotnik-1912519775.html
В России разрабатывают программу обучения операторов ударных БПЛА "Охотник"
В России разрабатывают программу обучения операторов ударных БПЛА "Охотник" - РИА Новости, 29.11.2023
В России разрабатывают программу обучения операторов ударных БПЛА "Охотник"
Программы обучения операторов тяжелых ударных дронов "Охотник" для ускоренного введения в строй подразделений, оснащенных этими беспилотниками, разрабатывают в... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T03:06
2023-11-29T03:06
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су-57
безопасность
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Программы обучения операторов тяжелых ударных дронов "Охотник" для ускоренного введения в строй подразделений, оснащенных этими беспилотниками, разрабатывают в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех". "На заводе ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация, входит в "Ростех" – ред.) в Новосибирске сейчас идет подготовка к изготовлению установочной партии и дальнейшему производству в соответствии с потребностями госзаказчика. Разрабатываются программы обучения летного состава, чтобы обеспечить ускоренное введение в строй подразделений, которые будут оснащаться новым БПЛА", - говорится в сообщении. В "Ростехе" отметили, что в настоящее время "Охотник" находится на этапе предварительных испытаний. Ударный беспилотник "Охотник" разработан в ОКБ Сухого. Его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — более 20 тонн. Аппарат создан по схеме "летающее крыло" с применением технологий и материалов, снижающих его радиолокационную и тепловую заметность. Как ранее сообщал источник РИА Новости, в ходе испытаний дрон С-70Б выполнил стрельбу по наземным целям управляемыми ракетами, которые входят в состав вооружения истребителя пятого поколения Су-57.
https://radiosputnik.ru/20230105/bespilotnik-1843128056.html
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россия, су-57, безопасность
Россия, Су-57, Безопасность
В России разрабатывают программу обучения операторов ударных БПЛА "Охотник"
В России создают программу обучения операторов тяжелых ударных БПЛА "Охотник"
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Программы обучения операторов тяжелых ударных дронов "Охотник" для ускоренного введения в строй подразделений, оснащенных этими беспилотниками, разрабатывают в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
«
"На заводе ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация, входит в "Ростех" – ред.) в Новосибирске сейчас идет подготовка к изготовлению установочной партии и дальнейшему производству в соответствии с потребностями госзаказчика. Разрабатываются программы обучения летного состава, чтобы обеспечить ускоренное введение в строй подразделений, которые будут оснащаться новым БПЛА", - говорится в сообщении.
В "Ростехе" отметили, что в настоящее время "Охотник" находится на этапе предварительных испытаний.
Ударный беспилотник "Охотник" разработан в ОКБ Сухого. Его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — более 20 тонн. Аппарат создан по схеме "летающее крыло" с применением технологий и материалов, снижающих его радиолокационную и тепловую заметность.
Как ранее сообщал источник РИА Новости, в ходе испытаний дрон С-70Б выполнил стрельбу по наземным целям управляемыми ракетами, которые входят в состав вооружения истребителя пятого поколения Су-57.
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