https://ria.ru/20231129/okhotnik-1912519775.html

В России разрабатывают программу обучения операторов ударных БПЛА "Охотник"

В России разрабатывают программу обучения операторов ударных БПЛА "Охотник" - РИА Новости, 29.11.2023

В России разрабатывают программу обучения операторов ударных БПЛА "Охотник"

Программы обучения операторов тяжелых ударных дронов "Охотник" для ускоренного введения в строй подразделений, оснащенных этими беспилотниками, разрабатывают в... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T03:06

2023-11-29T03:06

2023-11-29T03:06

россия

су-57

безопасность

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Программы обучения операторов тяжелых ударных дронов "Охотник" для ускоренного введения в строй подразделений, оснащенных этими беспилотниками, разрабатывают в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех". "На заводе ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация, входит в "Ростех" – ред.) в Новосибирске сейчас идет подготовка к изготовлению установочной партии и дальнейшему производству в соответствии с потребностями госзаказчика. Разрабатываются программы обучения летного состава, чтобы обеспечить ускоренное введение в строй подразделений, которые будут оснащаться новым БПЛА", - говорится в сообщении. В "Ростехе" отметили, что в настоящее время "Охотник" находится на этапе предварительных испытаний. Ударный беспилотник "Охотник" разработан в ОКБ Сухого. Его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — более 20 тонн. Аппарат создан по схеме "летающее крыло" с применением технологий и материалов, снижающих его радиолокационную и тепловую заметность. Как ранее сообщал источник РИА Новости, в ходе испытаний дрон С-70Б выполнил стрельбу по наземным целям управляемыми ракетами, которые входят в состав вооружения истребителя пятого поколения Су-57.

https://radiosputnik.ru/20230105/bespilotnik-1843128056.html

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россия, су-57, безопасность