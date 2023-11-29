https://ria.ru/20231129/obstrel-1912776522.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 29.11.2023
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровского району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T22:58
2023-11-29T22:58
2023-11-29T22:58
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
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донецк
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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровского району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 19.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
донецкая народная республика
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, В мире, Донецк
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из артиллерии НАТО