https://ria.ru/20231129/obstrel-1912746029.html

Источник: при обстреле Херсонской области погибли четверо полицейских

Источник: при обстреле Херсонской области погибли четверо полицейских - РИА Новости, 29.11.2023

Источник: при обстреле Херсонской области погибли четверо полицейских

Четверо полицейских погибли при обстреле украинской армией здания отдела внутренних дел в Херсонской области из РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T19:34

2023-11-29T19:34

2023-11-29T20:08

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 29 ноя — РИА Новости. Четверо полицейских погибли при обстреле украинской армией здания отдела внутренних дел в Херсонской области из РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Четверо полицейских погибли на месте, 18 человек ранены в результате обстрела здания ОМВД России "Новокаховский" в селе Юбилейном из реактивной системы залпового огня HIMARS вчера утром", — уточнил собеседник агентства.Пять человек госпитализировали с тяжелыми ранениями, остальным помощь оказали на месте.ВСУ наносили удары по Херсонской области в течение всего вторника. По населенным пунктам региона выпустили более 60 снарядов из ствольной артиллерии.Большая часть обстрелов пришлась на Крынки — 37 "прилетов". Обстрелы зафиксировали в Алешках, Сагах, Кардашинке, Голой Пристани, Юбилейном. Во время ночных ударов погиб мирный житель.Американские РСЗО HIMARS, поставленные Украине, ведут огонь реактивными снарядами калибра 227 миллиметров на дальность около 80 километров. В МИД России подчеркивали, что передача дальнобойных орудий Киеву приведет к жертвам среди гражданского населения.

https://ria.ru/20231129/vsu-1912677154.html

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херсонская область , россия, происшествия