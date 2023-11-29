Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ с начала суток выпустили 12 снарядов по Донецку и Горловке, заявили в ДНР
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 ноя – РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили двенадцать снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка и Горловке, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01:30 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм… 06:30 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что в 8.30 было выпущено еще четыре снаряда калибра 152 по указанному району Горловки, в 10.05 – два снаряда "натовского" калибра по Куйбышевскому району Донецка.
Куйбышевский и Петровский районы расположены в западной части Донецка. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, Петровский район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.