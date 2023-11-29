https://ria.ru/20231129/obstrel-1912560641.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 29.11.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска с начала суток выпустили двенадцать снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка и Горловке, сообщили... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:35

2023-11-29T10:35

2023-11-29T10:38

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

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стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 ноя – РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили двенадцать снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка и Горловке, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01:30 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм… 06:30 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается, что в 8.30 было выпущено еще четыре снаряда калибра 152 по указанному району Горловки, в 10.05 – два снаряда "натовского" калибра по Куйбышевскому району Донецка. Куйбышевский и Петровский районы расположены в западной части Донецка. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, Петровский район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, стирол, происшествия