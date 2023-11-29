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Очевидцы сообщили об обстреле порта в секторе Газа со стороны ВМФ Израиля
Очевидцы сообщили об обстреле порта в секторе Газа со стороны ВМФ Израиля - РИА Новости, 29.11.2023
Очевидцы сообщили об обстреле порта в секторе Газа со стороны ВМФ Израиля
Военный катер ВМФ Израиля открыл огонь по прибрежной линии города Хан-Юнис в секторе Газа, несколько снарядов разорвалось на территории рыбацкого порта,... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T09:44
2023-11-29T09:44
2023-11-29T09:44
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
в мире
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Военный катер ВМФ Израиля открыл огонь по прибрежной линии города Хан-Юнис в секторе Газа, несколько снарядов разорвалось на территории рыбацкого порта, рассказали РИА Новости очевидцы. "Несколько снарядов, выпущенных с израильского катера, попали в морской порт Хан-Юнис на юге сектора Газа", - сказал собеседник агентства. В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия еще на два дня для освобождения большего числа людей. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, в мире
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, В мире
Очевидцы сообщили об обстреле порта в секторе Газа со стороны ВМФ Израиля
Очевидцы: военный катер Израиля открыл огонь по рыбацкому порту в секторе Газа