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Очевидцы сообщили об обстреле порта в секторе Газа со стороны ВМФ Израиля - РИА Новости, 29.11.2023
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09:44 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/obstrel-1912545890.html
Очевидцы сообщили об обстреле порта в секторе Газа со стороны ВМФ Израиля
Очевидцы сообщили об обстреле порта в секторе Газа со стороны ВМФ Израиля - РИА Новости, 29.11.2023
Очевидцы сообщили об обстреле порта в секторе Газа со стороны ВМФ Израиля
Военный катер ВМФ Израиля открыл огонь по прибрежной линии города Хан-Юнис в секторе Газа, несколько снарядов разорвалось на территории рыбацкого порта,... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T09:44
2023-11-29T09:44
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
в мире
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Военный катер ВМФ Израиля открыл огонь по прибрежной линии города Хан-Юнис в секторе Газа, несколько снарядов разорвалось на территории рыбацкого порта, рассказали РИА Новости очевидцы. "Несколько снарядов, выпущенных с израильского катера, попали в морской порт Хан-Юнис на юге сектора Газа", - сказал собеседник агентства. В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия еще на два дня для освобождения большего числа людей. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
израиль
сектор газа
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, в мире
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, В мире
Очевидцы сообщили об обстреле порта в секторе Газа со стороны ВМФ Израиля

Очевидцы: военный катер Израиля открыл огонь по рыбацкому порту в секторе Газа

© Фото : предоставлено пресс-службой Армии обороны ИзраиляКорабли ВМФ Израиля
Корабли ВМФ Израиля - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Армии обороны Израиля
Корабли ВМФ Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Военный катер ВМФ Израиля открыл огонь по прибрежной линии города Хан-Юнис в секторе Газа, несколько снарядов разорвалось на территории рыбацкого порта, рассказали РИА Новости очевидцы.
«
"Несколько снарядов, выпущенных с израильского катера, попали в морской порт Хан-Юнис на юге сектора Газа", - сказал собеседник агентства.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
24 ноября, 12:28
В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия еще на два дня для освобождения большего числа людей. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня.
 
ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаВ мире
 
 
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