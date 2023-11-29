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Вице-премьер Татарстана заявил о частых обстрелах подшефного Лисичанска
Вице-премьер Татарстана заявил о частых обстрелах подшефного Лисичанска - РИА Новости, 29.11.2023
Вице-премьер Татарстана заявил о частых обстрелах подшефного Лисичанска
Украинские войска часто обстреливают пригороды Лисичанска – Приволье и Новодружеск в ЛНР, используя и кассетные боеприпасы, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T06:34
2023-11-29T06:34
2023-11-29T06:36
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
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КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Украинские войска часто обстреливают пригороды Лисичанска – Приволье и Новодружеск в ЛНР, используя и кассетные боеприпасы, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, возглавляющий работы по восстановлению Лисичанска. "Особо часто сейчас попадает по Приволью и Новодружеску, потому что они ближе всего находятся к линии соприкосновения. Там все серьезно, даже иногда "кассетами" бьют", - сказал Варакин. По его словам, в Приволье и Новодружеске нет ни одного дома, по которому не было бы хотя бы маленького "прилета", чтобы он не пострадал от осколков. Он добавил, что линия соприкосновения по-прежнему находится близко, пока ситуация не поменялась. "Линия соприкосновения сейчас находится где-то в 22 километрах, где-то в 14 километрах от Лисичанска. Например, Белогоровка, это тоже пригород Лисичанска, вообще находится в "серой зоне", то есть там периодически стоят ВСУ", – отметил Варакин.
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лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире
Вице-премьер Татарстана заявил о частых обстрелах подшефного Лисичанска
Вице-премьер Татарстана: ВСУ часто обстреливают Приволье и Новодружеск в ЛНР