Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Татарстана заявил о частых обстрелах подшефного Лисичанска - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 29.11.2023 (обновлено: 06:36 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/obstrel-1912527994.html
Вице-премьер Татарстана заявил о частых обстрелах подшефного Лисичанска
Вице-премьер Татарстана заявил о частых обстрелах подшефного Лисичанска - РИА Новости, 29.11.2023
Вице-премьер Татарстана заявил о частых обстрелах подшефного Лисичанска
Украинские войска часто обстреливают пригороды Лисичанска – Приволье и Новодружеск в ЛНР, используя и кассетные боеприпасы, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T06:34
2023-11-29T06:36
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342445_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b6950cd0cbbf4b79195857180f86c8d1.jpg
КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Украинские войска часто обстреливают пригороды Лисичанска – Приволье и Новодружеск в ЛНР, используя и кассетные боеприпасы, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, возглавляющий работы по восстановлению Лисичанска. "Особо часто сейчас попадает по Приволью и Новодружеску, потому что они ближе всего находятся к линии соприкосновения. Там все серьезно, даже иногда "кассетами" бьют", - сказал Варакин. По его словам, в Приволье и Новодружеске нет ни одного дома, по которому не было бы хотя бы маленького "прилета", чтобы он не пострадал от осколков. Он добавил, что линия соприкосновения по-прежнему находится близко, пока ситуация не поменялась. "Линия соприкосновения сейчас находится где-то в 22 километрах, где-то в 14 километрах от Лисичанска. Например, Белогоровка, это тоже пригород Лисичанска, вообще находится в "серой зоне", то есть там периодически стоят ВСУ", – отметил Варакин.
https://ria.ru/20231126/obstrel-1911944928.html
лисичанск
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342445_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_56ff04bf5b8d49a362fa03baffb33b05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире
Вице-премьер Татарстана заявил о частых обстрелах подшефного Лисичанска

Вице-премьер Татарстана: ВСУ часто обстреливают Приволье и Новодружеск в ЛНР

© AP Photo / Roman ChopРеактивная система залпового огня MLRS ВСУ
Реактивная система залпового огня MLRS ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Roman Chop
Реактивная система залпового огня MLRS ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Украинские войска часто обстреливают пригороды Лисичанска – Приволье и Новодружеск в ЛНР, используя и кассетные боеприпасы, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, возглавляющий работы по восстановлению Лисичанска.
«
"Особо часто сейчас попадает по Приволью и Новодружеску, потому что они ближе всего находятся к линии соприкосновения. Там все серьезно, даже иногда "кассетами" бьют", - сказал Варакин.
По его словам, в Приволье и Новодружеске нет ни одного дома, по которому не было бы хотя бы маленького "прилета", чтобы он не пострадал от осколков. Он добавил, что линия соприкосновения по-прежнему находится близко, пока ситуация не поменялась.
"Линия соприкосновения сейчас находится где-то в 22 километрах, где-то в 14 километрах от Лисичанска. Например, Белогоровка, это тоже пригород Лисичанска, вообще находится в "серой зоне", то есть там периодически стоят ВСУ", – отметил Варакин.
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
При обстреле ВСУ Макеевки пострадал мирный житель
26 ноября, 15:59
 
Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала