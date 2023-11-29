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В ОБСЕ прокомментировали отказ Прибалтики участвовать в СМИД из-за Лаврова - РИА Новости, 29.11.2023
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12:15 29.11.2023 (обновлено: 12:28 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/obse-1912597293.html
В ОБСЕ прокомментировали отказ Прибалтики участвовать в СМИД из-за Лаврова
В ОБСЕ прокомментировали отказ Прибалтики участвовать в СМИД из-за Лаврова - РИА Новости, 29.11.2023
В ОБСЕ прокомментировали отказ Прибалтики участвовать в СМИД из-за Лаврова
Решение относительно уровня представительства в министерском Совете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) каждое государство принимает... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:15
2023-11-29T12:28
прибалтика
украина
в мире
обсе
сергей лавров
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ВЕНА, 29 ноя - РИА Новости. Решение относительно уровня представительства в министерском Совете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) каждое государство принимает самостоятельно, сообщила РИА Новости пресс-служба ОБСЕ, комментируя отказ стран Прибалтики и Украины участвовать во встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации в Скопье из-за участия в нем российской делегации."Решение об уровне представительства государства-участника в министерском совете принимается каждым государством самостоятельно", - отметил представитель ОБСЕ.Ранее во вторник министры иностранных дел стран Прибалтики выступили с совместным заявлением об отказе участвовать в СМИД ОБСЕ в Скопье, поскольку на ней будет присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также не будет участвовать во встрече ОБСЕ из-за присутствия делегации РФ.Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщал РИА Новости, что Россия получила приглашение на совет министров иностранных дел стран ОБСЕ в Северной Македонии, планирует участвовать на уровне министра.По данным ОБСЕ, ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии. В сообщении организации уточнялось, что эта ежегодная встреча состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.
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прибалтика, украина, в мире, обсе, сергей лавров
Прибалтика, Украина, В мире, ОБСЕ, Сергей Лавров
В ОБСЕ прокомментировали отказ Прибалтики участвовать в СМИД из-за Лаврова

ОБСЕ: каждое государство самостоятельно принимает решение об участии в СМИД

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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ВЕНА, 29 ноя - РИА Новости. Решение относительно уровня представительства в министерском Совете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) каждое государство принимает самостоятельно, сообщила РИА Новости пресс-служба ОБСЕ, комментируя отказ стран Прибалтики и Украины участвовать во встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации в Скопье из-за участия в нем российской делегации.
"Решение об уровне представительства государства-участника в министерском совете принимается каждым государством самостоятельно", - отметил представитель ОБСЕ.
Ранее во вторник министры иностранных дел стран Прибалтики выступили с совместным заявлением об отказе участвовать в СМИД ОБСЕ в Скопье, поскольку на ней будет присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также не будет участвовать во встрече ОБСЕ из-за присутствия делегации РФ.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщал РИА Новости, что Россия получила приглашение на совет министров иностранных дел стран ОБСЕ в Северной Македонии, планирует участвовать на уровне министра.
По данным ОБСЕ, ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии. В сообщении организации уточнялось, что эта ежегодная встреча состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.
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ПрибалтикаУкраинаВ миреОБСЕСергей Лавров
 
 
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