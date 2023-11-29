https://ria.ru/20231129/obse-1912597293.html

В ОБСЕ прокомментировали отказ Прибалтики участвовать в СМИД из-за Лаврова

В ОБСЕ прокомментировали отказ Прибалтики участвовать в СМИД из-за Лаврова - РИА Новости, 29.11.2023

В ОБСЕ прокомментировали отказ Прибалтики участвовать в СМИД из-за Лаврова

Решение относительно уровня представительства в министерском Совете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) каждое государство принимает... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:15

2023-11-29T12:15

2023-11-29T12:28

прибалтика

украина

в мире

обсе

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935607_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_ce204986ed8e79ab4de53d6631f6cb85.jpg

ВЕНА, 29 ноя - РИА Новости. Решение относительно уровня представительства в министерском Совете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) каждое государство принимает самостоятельно, сообщила РИА Новости пресс-служба ОБСЕ, комментируя отказ стран Прибалтики и Украины участвовать во встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации в Скопье из-за участия в нем российской делегации."Решение об уровне представительства государства-участника в министерском совете принимается каждым государством самостоятельно", - отметил представитель ОБСЕ.Ранее во вторник министры иностранных дел стран Прибалтики выступили с совместным заявлением об отказе участвовать в СМИД ОБСЕ в Скопье, поскольку на ней будет присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также не будет участвовать во встрече ОБСЕ из-за присутствия делегации РФ.Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщал РИА Новости, что Россия получила приглашение на совет министров иностранных дел стран ОБСЕ в Северной Македонии, планирует участвовать на уровне министра.По данным ОБСЕ, ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии. В сообщении организации уточнялось, что эта ежегодная встреча состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.

https://ria.ru/20231129/uspekh-1912500781.html

прибалтика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

прибалтика, украина, в мире, обсе, сергей лавров