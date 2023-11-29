В ОБСЕ прокомментировали отказ Прибалтики участвовать в СМИД из-за Лаврова
ОБСЕ: каждое государство самостоятельно принимает решение об участии в СМИД
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ВЕНА, 29 ноя - РИА Новости. Решение относительно уровня представительства в министерском Совете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) каждое государство принимает самостоятельно, сообщила РИА Новости пресс-служба ОБСЕ, комментируя отказ стран Прибалтики и Украины участвовать во встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации в Скопье из-за участия в нем российской делегации.
"Решение об уровне представительства государства-участника в министерском совете принимается каждым государством самостоятельно", - отметил представитель ОБСЕ.
Ранее во вторник министры иностранных дел стран Прибалтики выступили с совместным заявлением об отказе участвовать в СМИД ОБСЕ в Скопье, поскольку на ней будет присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также не будет участвовать во встрече ОБСЕ из-за присутствия делегации РФ.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщал РИА Новости, что Россия получила приглашение на совет министров иностранных дел стран ОБСЕ в Северной Македонии, планирует участвовать на уровне министра.
По данным ОБСЕ, ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии. В сообщении организации уточнялось, что эта ежегодная встреча состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.