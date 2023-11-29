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Запад привнес антагонизм и произвол в деятельность ОБСЕ, заявили в МИД
Запад привнес антагонизм и произвол в деятельность ОБСЕ, заявили в МИД - РИА Новости, 29.11.2023
Запад привнес антагонизм и произвол в деятельность ОБСЕ, заявили в МИД
Антагонизм и произвол в деятельности ОБСЕ идут благодаря Западу, это продолжение идеологии нетерпимости к альтернативному мнению, заявила официальный... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:06
2023-11-29T12:06
2023-11-29T12:06
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Антагонизм и произвол в деятельности ОБСЕ идут благодаря Западу, это продолжение идеологии нетерпимости к альтернативному мнению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "Мы вынуждены констатировать, что атмосфера антагонизма и буквально произвола, привносимая в деятельность ОБСЕ стараниями стран коллективного Запада и его протеже из числа государств на постсоветском пространстве, являются прямым продолжением вот этой самой идеологии тотальной нетерпимости по отношению к российскому медийному присутствию и в целом к любым источникам альтернативных точек зрения в западном информационном пространстве", - сказала она. "Эта заряженности определенной части западного сообщества на противодействие России внутри ОБСЕ привела их к печальному результату, а именно, буквально разрушению самой организации изнутри", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20231129/obse-1912563999.html
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обсе, мария захарова, в мире, россия
ОБСЕ, Мария Захарова, В мире, Россия
Запад привнес антагонизм и произвол в деятельность ОБСЕ, заявили в МИД
Захарова: Запад привнес антагонизм и произвол в деятельность ОБСЕ