Рейтинг@Mail.ru
Запад привнес антагонизм и произвол в деятельность ОБСЕ, заявили в МИД - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/obse-1912593277.html
Запад привнес антагонизм и произвол в деятельность ОБСЕ, заявили в МИД
Запад привнес антагонизм и произвол в деятельность ОБСЕ, заявили в МИД - РИА Новости, 29.11.2023
Запад привнес антагонизм и произвол в деятельность ОБСЕ, заявили в МИД
Антагонизм и произвол в деятельности ОБСЕ идут благодаря Западу, это продолжение идеологии нетерпимости к альтернативному мнению, заявила официальный... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:06
2023-11-29T12:06
обсе
мария захарова
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189734_0:128:2700:1647_1920x0_80_0_0_4f3dce5320458969c0cd88c3ee3379a2.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Антагонизм и произвол в деятельности ОБСЕ идут благодаря Западу, это продолжение идеологии нетерпимости к альтернативному мнению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "Мы вынуждены констатировать, что атмосфера антагонизма и буквально произвола, привносимая в деятельность ОБСЕ стараниями стран коллективного Запада и его протеже из числа государств на постсоветском пространстве, являются прямым продолжением вот этой самой идеологии тотальной нетерпимости по отношению к российскому медийному присутствию и в целом к любым источникам альтернативных точек зрения в западном информационном пространстве", - сказала она. "Эта заряженности определенной части западного сообщества на противодействие России внутри ОБСЕ привела их к печальному результату, а именно, буквально разрушению самой организации изнутри", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20231129/obse-1912563999.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189734_0:226:2430:2048_1920x0_80_0_0_aa15d75f7c7c3a9ec8e58dc3d043ab6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обсе, мария захарова, в мире, россия
ОБСЕ, Мария Захарова, В мире, Россия
Запад привнес антагонизм и произвол в деятельность ОБСЕ, заявили в МИД

Захарова: Запад привнес антагонизм и произвол в деятельность ОБСЕ

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Антагонизм и произвол в деятельности ОБСЕ идут благодаря Западу, это продолжение идеологии нетерпимости к альтернативному мнению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"Мы вынуждены констатировать, что атмосфера антагонизма и буквально произвола, привносимая в деятельность ОБСЕ стараниями стран коллективного Запада и его протеже из числа государств на постсоветском пространстве, являются прямым продолжением вот этой самой идеологии тотальной нетерпимости по отношению к российскому медийному присутствию и в целом к любым источникам альтернативных точек зрения в западном информационном пространстве", - сказала она.
"Эта заряженности определенной части западного сообщества на противодействие России внутри ОБСЕ привела их к печальному результату, а именно, буквально разрушению самой организации изнутри", - добавила Захарова.
Логотип ОБСЕ на здании в Вене - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Нескольких российских журналистов не допустили на встречу глав МИД ОБСЕ
Вчера, 10:41
 
ОБСЕМария ЗахароваВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала