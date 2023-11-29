https://ria.ru/20231129/obse-1912588857.html

Захарова назвала работу представительницы ОБСЕ по вопросам СМИ провалом

Захарова назвала работу представительницы ОБСЕ по вопросам СМИ провалом - РИА Новости, 29.11.2023

Захарова назвала работу представительницы ОБСЕ по вопросам СМИ провалом

Москва считает провалом деятельность представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейро на фоне недопуска части российских журналистов для освещения... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T11:53

2023-11-29T11:53

2023-11-29T12:02

россия

обсе

в мире

тереза рибейру

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Москва считает провалом деятельность представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейро на фоне недопуска части российских журналистов для освещения Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее официальный представитель МИД заявила, что несколько российских журналистов не допустили к работе по освещению заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье."Окончательно дискредитировали себя профильные исполнительные структуры ОБСЕ, которые были призваны обеспечивать соблюдение обязательств в сфере медиасвободы на пространстве организации всеми ее участниками. Мы считаем абсолютным провалом деятельность представителя по вопросам свободы СМИ госпожи (Терезы) Рибейро. Она даже не пытается создать видимость своей работы", - сообщила Захарова в ходе брифинга.

https://ria.ru/20231128/obse-1912380226.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, обсе, в мире, тереза рибейру, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)