https://ria.ru/20231129/obse-1912588857.html
Захарова назвала работу представительницы ОБСЕ по вопросам СМИ провалом
Захарова назвала работу представительницы ОБСЕ по вопросам СМИ провалом - РИА Новости, 29.11.2023
Захарова назвала работу представительницы ОБСЕ по вопросам СМИ провалом
Москва считает провалом деятельность представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейро на фоне недопуска части российских журналистов для освещения... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:53
2023-11-29T11:53
2023-11-29T12:02
россия
обсе
в мире
тереза рибейру
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Москва считает провалом деятельность представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейро на фоне недопуска части российских журналистов для освещения Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее официальный представитель МИД заявила, что несколько российских журналистов не допустили к работе по освещению заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье."Окончательно дискредитировали себя профильные исполнительные структуры ОБСЕ, которые были призваны обеспечивать соблюдение обязательств в сфере медиасвободы на пространстве организации всеми ее участниками. Мы считаем абсолютным провалом деятельность представителя по вопросам свободы СМИ госпожи (Терезы) Рибейро. Она даже не пытается создать видимость своей работы", - сообщила Захарова в ходе брифинга.
https://ria.ru/20231128/obse-1912380226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, обсе, в мире, тереза рибейру, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, ОБСЕ, В мире, Тереза Рибейру, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова назвала работу представительницы ОБСЕ по вопросам СМИ провалом
Захарова: представительница ОБСЕ по СМИ не пытается создать видимость работы
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Москва считает провалом деятельность представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейро на фоне недопуска части российских журналистов для освещения Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее официальный представитель МИД заявила, что несколько российских журналистов не допустили к работе по освещению заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье.
"Окончательно дискредитировали себя профильные исполнительные структуры ОБСЕ, которые были призваны обеспечивать соблюдение обязательств в сфере медиасвободы на пространстве организации всеми ее участниками. Мы считаем абсолютным провалом деятельность представителя по вопросам свободы СМИ госпожи (Терезы) Рибейро. Она даже не пытается создать видимость своей работы", - сообщила Захарова в ходе брифинга.
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