https://ria.ru/20231129/obse-1912563999.html

Нескольких российских журналистов не допустили на встречу глав МИД ОБСЕ

Нескольких российских журналистов не допустили на встречу глав МИД ОБСЕ - РИА Новости, 29.11.2023

Нескольких российских журналистов не допустили на встречу глав МИД ОБСЕ

Несколько российских журналистов не допустили к работе по освещению заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье, сообщила официальный... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:41

2023-11-29T10:41

2023-11-29T11:00

в мире

россия

обсе

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Несколько российских журналистов не допустили к работе по освещению заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нескольких российских журналистов не допустили к работе по освещению участия российской делегации в Скопье", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что ОБСЕ должна защищать журналистов и гарантировать им свободу слова, это одна из её функций, а представитель организации могла бы приложить к этому усилия.При этом представитель МИД подчеркнула, что Москва фиксирует попытки части стран коллективного Запада помешать нормальному участию России в Совете министров иностранных дел ОБСЕ. "Они, собственно, поставили на кон само существование организации", - рассказала дипломат. При этом Захарова отметила, что подготовка к визиту российской делегации на заседание ОБСЕ в Скопье продолжается.

https://ria.ru/20231128/obse-1912380226.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова