https://ria.ru/20231129/obse-1912563999.html
Нескольких российских журналистов не допустили на встречу глав МИД ОБСЕ
Нескольких российских журналистов не допустили на встречу глав МИД ОБСЕ - РИА Новости, 29.11.2023
Нескольких российских журналистов не допустили на встречу глав МИД ОБСЕ
Несколько российских журналистов не допустили к работе по освещению заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье, сообщила официальный... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:41
2023-11-29T10:41
2023-11-29T11:00
в мире
россия
обсе
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Несколько российских журналистов не допустили к работе по освещению заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нескольких российских журналистов не допустили к работе по освещению участия российской делегации в Скопье", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что ОБСЕ должна защищать журналистов и гарантировать им свободу слова, это одна из её функций, а представитель организации могла бы приложить к этому усилия.При этом представитель МИД подчеркнула, что Москва фиксирует попытки части стран коллективного Запада помешать нормальному участию России в Совете министров иностранных дел ОБСЕ. "Они, собственно, поставили на кон само существование организации", - рассказала дипломат. При этом Захарова отметила, что подготовка к визиту российской делегации на заседание ОБСЕ в Скопье продолжается.
https://ria.ru/20231128/obse-1912380226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
В мире, Россия, ОБСЕ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
Нескольких российских журналистов не допустили на встречу глав МИД ОБСЕ
Захарова: Запад пытается помешать нормальному участию России во встречах ОБСЕ