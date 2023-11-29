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В сегодняшний список для обмена Израиля и ХАМАС включили дочь россиянина

В сегодняшний список для обмена Израиля и ХАМАС включили дочь россиянина - РИА Новости, 29.11.2023

В сегодняшний список для обмена Израиля и ХАМАС включили дочь россиянина

В список для обмена с ХАМАС на сегодня включена 13-летняя Гали Таращански - дочь гражданина РФ, сообщили в российском МИД РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T16:05

2023-11-29T16:05

2023-11-29T16:13

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В список для обмена с ХАМАС на сегодня включена 13-летняя Гали Таращански - дочь гражданина РФ, сообщили в российском МИД РИА Новости."В список для обмена на сегодня включена 13-летняя Гали Таращански - дочь российского гражданина", - указали в министерстве."О ее освобождении российские дипломаты просили представителей ХАМАС. Ожидаем, что договорённости будут выполнены", - добавили там.

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году