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В Киеве веселятся, а в Газе не до развлечений, заявил Небензя - РИА Новости, 29.11.2023
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22:39 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/nebenzya-1912774672.html
В Киеве веселятся, а в Газе не до развлечений, заявил Небензя
В Киеве веселятся, а в Газе не до развлечений, заявил Небензя - РИА Новости, 29.11.2023
В Киеве веселятся, а в Газе не до развлечений, заявил Небензя
Ночные клубы в Киеве пользуются популярностью даже в условиях боевых действий и тотальной мобилизации, в секторе Газа же, напротив, местным жителям не до... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T22:39
2023-11-29T22:39
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ООН, 29 ноя - РИА Новости. Ночные клубы в Киеве пользуются популярностью даже в условиях боевых действий и тотальной мобилизации, в секторе Газа же, напротив, местным жителям не до развлечений, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, накануне на Украине разгорелся скандал после того, как советник офиса Зеленского Сергей Лещенко "опубликовал видео со своим участием в битком забитом танцующей молодежью ночном клубе Киеве". "Украинцев этот сюжет возмутил с точки зрения происходящей параллельно тотальной мобилизации. Но я хочу спросить вас о другом. Спустя два года нашей специальной военной операции в Киеве работают и пользуются огромной популярностью ночные клубы. А сколько развлекательных заведений работают в Газе? Правда даже ставить такой вопрос кощунственно на фоне разрушения домов, школ, больниц, предприятий по производству питания и в целом гражданской инфраструктуры. Жителям Газы сейчас не до развлечений", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
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в мире, киев, россия, украина, василий небензя, оон
В мире, Киев, Россия, Украина, Василий Небензя, ООН
В Киеве веселятся, а в Газе не до развлечений, заявил Небензя

Небензя: в Киеве веселятся при мобилизации, а в секторе Газа не до развлечений

© AP Photo / Jason DeCrowВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Jason DeCrow
Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 29 ноя - РИА Новости. Ночные клубы в Киеве пользуются популярностью даже в условиях боевых действий и тотальной мобилизации, в секторе Газа же, напротив, местным жителям не до развлечений, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
По его словам, накануне на Украине разгорелся скандал после того, как советник офиса Зеленского Сергей Лещенко "опубликовал видео со своим участием в битком забитом танцующей молодежью ночном клубе Киеве".
"Украинцев этот сюжет возмутил с точки зрения происходящей параллельно тотальной мобилизации. Но я хочу спросить вас о другом. Спустя два года нашей специальной военной операции в Киеве работают и пользуются огромной популярностью ночные клубы. А сколько развлекательных заведений работают в Газе? Правда даже ставить такой вопрос кощунственно на фоне разрушения домов, школ, больниц, предприятий по производству питания и в целом гражданской инфраструктуры. Жителям Газы сейчас не до развлечений", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
 
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