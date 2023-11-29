https://ria.ru/20231129/nauka-1912756832.html

Путин оценил идею включить термоядерный синтез в список научных инициатив

Путин оценил идею включить термоядерный синтез в список научных инициатив - РИА Новости, 29.11.2023

Путин оценил идею включить термоядерный синтез в список научных инициатив

Президент России Владимир Путин попросил расширить перечень ключевых инициатив Российского научного фонда и включить в него термоядерный синтез. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T20:25

2023-11-29T20:25

2023-11-29T20:25

россия

владимир путин

российский научный фонд

наука

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СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил расширить перечень ключевых инициатив Российского научного фонда и включить в него термоядерный синтез. На Конгрессе молодых ученых один из участников попросил расширить перечень ключевых научных инициатив за счет таких направлений, как новые материалы для энергетики и термоядерной энергетики и управляемый термоядерный синтез для более эффективного взаимодействия с Российским научным фондом. "У нас управляемым термоядерным синтезом, по-моему, занимались, активно начали заниматься еще в 50-е годы, с 1950 года академик Лаврентьев… Потом (эта тема разрабатывалась) Сахаровым и Таммом", - сказал он. Путин подчеркнул, что это очень важное направление. "Обращусь к тем, кто это делал (создавал перечень)… Прошу вас поддержать. Реально это важная вещь", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231129/uchenye-1912753114.html

россия

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россия, владимир путин, российский научный фонд, наука