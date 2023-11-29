https://ria.ru/20231129/nauka-1912756832.html
Путин оценил идею включить термоядерный синтез в список научных инициатив
Путин оценил идею включить термоядерный синтез в список научных инициатив - РИА Новости, 29.11.2023
Путин оценил идею включить термоядерный синтез в список научных инициатив
Президент России Владимир Путин попросил расширить перечень ключевых инициатив Российского научного фонда и включить в него термоядерный синтез. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T20:25
2023-11-29T20:25
2023-11-29T20:25
россия
владимир путин
российский научный фонд
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912753237_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_e2dfe335a5e2d1a03e88f4d9af58468f.jpg
СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил расширить перечень ключевых инициатив Российского научного фонда и включить в него термоядерный синтез. На Конгрессе молодых ученых один из участников попросил расширить перечень ключевых научных инициатив за счет таких направлений, как новые материалы для энергетики и термоядерной энергетики и управляемый термоядерный синтез для более эффективного взаимодействия с Российским научным фондом. "У нас управляемым термоядерным синтезом, по-моему, занимались, активно начали заниматься еще в 50-е годы, с 1950 года академик Лаврентьев… Потом (эта тема разрабатывалась) Сахаровым и Таммом", - сказал он. Путин подчеркнул, что это очень важное направление. "Обращусь к тем, кто это делал (создавал перечень)… Прошу вас поддержать. Реально это важная вещь", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231129/uchenye-1912753114.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912753237_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a8c2a8246cffb7caf1b017157b1abb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, российский научный фонд, наука
Россия, Владимир Путин, Российский научный фонд, Наука
Путин оценил идею включить термоядерный синтез в список научных инициатив
Путин поддержал идею включить термоядерный синтез в перечень научных инициатив
СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил расширить перечень ключевых инициатив Российского научного фонда и включить в него термоядерный синтез.
На Конгрессе молодых ученых один из участников попросил расширить перечень ключевых научных инициатив за счет таких направлений, как новые материалы для энергетики и термоядерной энергетики и управляемый термоядерный синтез для более эффективного взаимодействия с Российским научным фондом.
"У нас управляемым термоядерным синтезом, по-моему, занимались, активно начали заниматься еще в 50-е годы, с 1950 года академик Лаврентьев… Потом (эта тема разрабатывалась) Сахаровым и Таммом", - сказал он.
Путин подчеркнул, что это очень важное направление.
"Обращусь к тем, кто это делал (создавал перечень)… Прошу вас поддержать. Реально это важная вещь", - сказал Путин.
Путин поддержал предложение о продлении статуса молодого ученого в декрете