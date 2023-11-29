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Путин оценил идею включить термоядерный синтез в список научных инициатив - РИА Новости, 29.11.2023
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20:25 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/nauka-1912756832.html
Путин оценил идею включить термоядерный синтез в список научных инициатив
Путин оценил идею включить термоядерный синтез в список научных инициатив - РИА Новости, 29.11.2023
Путин оценил идею включить термоядерный синтез в список научных инициатив
Президент России Владимир Путин попросил расширить перечень ключевых инициатив Российского научного фонда и включить в него термоядерный синтез. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T20:25
2023-11-29T20:25
россия
владимир путин
российский научный фонд
наука
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СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил расширить перечень ключевых инициатив Российского научного фонда и включить в него термоядерный синтез. На Конгрессе молодых ученых один из участников попросил расширить перечень ключевых научных инициатив за счет таких направлений, как новые материалы для энергетики и термоядерной энергетики и управляемый термоядерный синтез для более эффективного взаимодействия с Российским научным фондом. "У нас управляемым термоядерным синтезом, по-моему, занимались, активно начали заниматься еще в 50-е годы, с 1950 года академик Лаврентьев… Потом (эта тема разрабатывалась) Сахаровым и Таммом", - сказал он. Путин подчеркнул, что это очень важное направление. "Обращусь к тем, кто это делал (создавал перечень)… Прошу вас поддержать. Реально это важная вещь", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231129/uchenye-1912753114.html
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россия, владимир путин, российский научный фонд, наука
Россия, Владимир Путин, Российский научный фонд, Наука
Путин оценил идею включить термоядерный синтез в список научных инициатив

Путин поддержал идею включить термоядерный синтез в перечень научных инициатив

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
Читать ria.ru в
СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил расширить перечень ключевых инициатив Российского научного фонда и включить в него термоядерный синтез.
На Конгрессе молодых ученых один из участников попросил расширить перечень ключевых научных инициатив за счет таких направлений, как новые материалы для энергетики и термоядерной энергетики и управляемый термоядерный синтез для более эффективного взаимодействия с Российским научным фондом.
"У нас управляемым термоядерным синтезом, по-моему, занимались, активно начали заниматься еще в 50-е годы, с 1950 года академик Лаврентьев… Потом (эта тема разрабатывалась) Сахаровым и Таммом", - сказал он.
Путин подчеркнул, что это очень важное направление.
"Обращусь к тем, кто это делал (создавал перечень)… Прошу вас поддержать. Реально это важная вещь", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус
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Вчера, 20:07
 
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