https://ria.ru/20231129/nauka-1912366108.html

В России предложили способ повысить безопасность на железных дорогах

В России предложили способ повысить безопасность на железных дорогах - РИА Новости, 29.11.2023

В России предложили способ повысить безопасность на железных дорогах

Ученые СФУ создали алгоритмическое и программное обеспечение для прогнозирования бокового износа рельсов на железных дорогах. По словам авторов, их разработка... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T05:00

2023-11-29T05:00

2023-11-29T05:00

наука

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

россия

сибирский федеральный университет

железная дорога

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Ученые СФУ создали алгоритмическое и программное обеспечение для прогнозирования бокового износа рельсов на железных дорогах. По словам авторов, их разработка способна повысить безопасность на кривых участках железных дорог, а также снизить трудозатраты на прогностические расчеты и подготовку документации по результатам прогнозирования износа рельсов. Результаты исследования были представлены на 3-й Международной конференции по электротехнике, компьютерной технике, связи и мехатронике.Исследователи Сибирского федерального университета (СФУ) объяснили, что в настоящее время прогнозирование бокового износа рельсов осуществляется оператором вручную, без применения специальных инструментов. Расчеты производятся с помощью стандартного офисного программного обеспечения в таблицах, исходными данными для которых являются ведомости с результатами промера бокового износа рельсов вагоном путеизмерителем за предшествующий прогнозу период."При движении поездов по кривым участкам пути с радиусом не более 1000 метров происходит боковой износ рельсов. Если своевременно не отследить превышение допустимых значений износа, можно допустить аварии разной степени тяжести, в худшем случае поезд может сойти с пути. Для предотвращения таких происшествий на железных дорогах необходимо не просто измерять текущие значения бокового износа рельсов в кривых, а выполнять их прогнозирование, чтобы работать на упреждение", – пояснил актуальность разработки доцент кафедры бизнес-информатики и моделирования бизнес-процессов СФУ Роман Кузьмич.Ученые разработали комплексное решение трудностей прогнозирования. Был разработан и реализован в виде программного обеспечения алгоритм прогнозирования бокового износа рельсов на кривых участках железных дорог.Полученное ПО имеет возможность обрабатывать большое число исходных данных (более 10 000 записей), позволяет рассчитывать прогнозные значения износа на необходимое количество периодов, а также выполняет все расчеты и формирует результирующую информацию в автоматическом режиме.Также программа выдает рекомендации по результатам прогноза бокового износа о максимально допустимых скоростях движения железнодорожного транспорта по рельсам с боковым износом согласно соответствующей инструкции о замене таких рельсов в первоочередном порядке.При разработке алгоритмического обеспечения использовался синтез подходов, лежащих в основе методики определения интенсивности бокового износа рельсов и математических методов прогнозирования (модели регрессионного анализа).В перспективе к разработанному программному обеспечению может быть привязана карта участка железнодорожного пути, на которой будут отображаться результаты прогнозирования бокового износа рельсов в кривых. Также может быть реализована автоматическая рассылка выходной документации на указанные корпоративные адреса электронной почты сотрудников железнодорожных компаний.Исследование выполнено при поддержке министерства науки и высшего образования РФ в рамках гранта №075-15-2022-1121.

https://ria.ru/20230713/nauka-1883675936.html

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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, россия, сибирский федеральный университет, железная дорога