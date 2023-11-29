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"Согласны все страны НАТО". В Германии оценили готовность к войне с Россией - РИА Новости, 29.11.2023
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17:55 29.11.2023 (обновлено: 18:42 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/nato-1912714239.html
"Согласны все страны НАТО". В Германии оценили готовность к войне с Россией
"Согласны все страны НАТО". В Германии оценили готовность к войне с Россией - РИА Новости, 29.11.2023
"Согласны все страны НАТО". В Германии оценили готовность к войне с Россией
Североатлантический альянс не обладает военным потенциалом, чтобы остановить на границах российские войска в случае возникновения подобной угрозы, заявил... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:55
2023-11-29T18:42
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москва
владимир путин
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс не обладает военным потенциалом, чтобы остановить на границах российские войска в случае возникновения подобной угрозы, заявил военный эксперт Кристиан Меллинг в интервью ZDF."По моему мнению, в военном плане боевая мощь или обороноспособность НАТО должны определяться через ее возможность удержать Россию от вторжения или — если оно все же случится — остановить ее на границах государств альянса. А к настоящему времени НАТО такими возможностями не обладает. С этим согласны все страны", — отметил он.По словам эксперта, в Европе сейчас нет ни людей, ни техники, ни командования, ни штабов, ни многих других элементов, которые бы позволили противостоять российской армии."Европа сама по себе сейчас находится на очень низком уровне обороноспособности", — резюмировал он.Президент Владимир Путин заявлял в конце июля, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231129/ukraina-1912664689.html
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россия, европа, москва, владимир путин, нато
Россия, Европа, Москва, Владимир Путин, НАТО
"Согласны все страны НАТО". В Германии оценили готовность к войне с Россией

Военный эксперт Меллинг: страны НАТО не способны противостоять ВС России

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс не обладает военным потенциалом, чтобы остановить на границах российские войска в случае возникновения подобной угрозы, заявил военный эксперт Кристиан Меллинг в интервью ZDF.
"По моему мнению, в военном плане боевая мощь или обороноспособность НАТО должны определяться через ее возможность удержать Россию от вторжения или — если оно все же случится — остановить ее на границах государств альянса. А к настоящему времени НАТО такими возможностями не обладает. С этим согласны все страны", — отметил он.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием Совета НАТО-Украина в Брюсселе. 29 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
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Вчера, 15:23
По словам эксперта, в Европе сейчас нет ни людей, ни техники, ни командования, ни штабов, ни многих других элементов, которые бы позволили противостоять российской армии.
"Европа сама по себе сейчас находится на очень низком уровне обороноспособности", — резюмировал он.
Президент Владимир Путин заявлял в конце июля, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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28 ноября, 04:57
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияЕвропаМоскваВладимир ПутинНАТО
 
 
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