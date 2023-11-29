https://ria.ru/20231129/nato-1912646433.html

Сийярто рассказал о реакции стран НАТО на идею принять Украину в альянс

Сийярто рассказал о реакции стран НАТО на идею принять Украину в альянс - РИА Новости, 29.11.2023

Сийярто рассказал о реакции стран НАТО на идею принять Украину в альянс

Украину не пригласят в НАТО на следующем саммите в 2024 году, она также не получит летальное оружие в рамках программы практической поддержки альянса, заявил... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:24

2023-11-29T14:24

2023-11-29T18:52

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БУДАПЕШТ, 29 ноя — РИА Новости. Украину не пригласят в НАТО на следующем саммите в 2024 году, она также не получит летальное оружие в рамках программы практической поддержки альянса, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, чье выступление транслировалось в соцсети Facebook*."Сегодня союзники подчеркнули, что в нынешних обстоятельствах не может идти речи о членстве Украины в НАТО, поэтому всем стало ясно, что <...> на следующем саммите Украина не получит приглашения <...>", — сказал политик по итогам заседания совета Украина — НАТО на министерском уровне.Сийрто также обратил внимание, что эта встреча состоялась, несмотря на многолетние протесты Будапешта из-за нарушения прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье.Кроме того, по его словам, Венгрии удалось отстоять два пункта запущенной в 2016 году программы практической поддержки киевских властей со стороны альянса: участие во всех отдельных инициативах программы будет добровольным и в ее рамках Украине никогда не будут переданы летальные средства.В сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В июле на саммите в Вильнюсе страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Киева, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ с натовскими стандартами, создание совета Украина — НАТО и подтверждение права страны на вступление без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления, на которых настаивал Киев, блок не обозначил, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.В Москве отмечали, что внимательно наблюдают за ситуацией и помнят, что именно ориентация Киева на вступление в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231129/nato-1912674021.html

https://ria.ru/20231129/ukraina-1912627856.html

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в мире, украина, нато, венгрия, петер сийярто, россия, совет европы, владимир зеленский, вооруженные силы украины