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Глава корпуса НАТО признал, что не может назвать армию России слабой
Глава корпуса НАТО признал, что не может назвать армию России слабой - РИА Новости, 29.11.2023
Глава корпуса НАТО признал, что не может назвать армию России слабой
Командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген-Иоахим фон Зандрарт признал, что не может назвать армию РФ слабой. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:02
2023-11-29T13:02
2023-11-29T13:02
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген-Иоахим фон Зандрарт признал, что не может назвать армию РФ слабой. "Мы видели достаточно традиционный подход с сильным упором на артиллерию и высокой концентрацией наземных сил. С нашей точки зрения, это не говорит о том, что российская армия слаба, а скорее о том, что у нее иной подход к операциям, а также к командованию и контролю. Это объединение, которое учится с сильным желанием выйти победителем", - заявил генерал-лейтенант в интервью газете Mundo, отвечая на вопрос о том, что он думает о действиях российской армии в ходе конфликта на Украине. Как сообщило ранее издание U.S. News & World Report, Россия заняла первое место в рейтинге стран с самыми сильными вооруженными силами.
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в мире, россия, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, НАТО
Глава корпуса НАТО признал, что не может назвать армию России слабой
Командующий корпусом НАТО признал, что не может назвать армию РФ слабой