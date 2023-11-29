https://ria.ru/20231129/nato-1912621233.html

Глава корпуса НАТО признал, что не может назвать армию России слабой

Глава корпуса НАТО признал, что не может назвать армию России слабой - РИА Новости, 29.11.2023

Глава корпуса НАТО признал, что не может назвать армию России слабой

Командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген-Иоахим фон Зандрарт признал, что не может назвать армию РФ слабой. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:02

2023-11-29T13:02

2023-11-29T13:02

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген-Иоахим фон Зандрарт признал, что не может назвать армию РФ слабой. "Мы видели достаточно традиционный подход с сильным упором на артиллерию и высокой концентрацией наземных сил. С нашей точки зрения, это не говорит о том, что российская армия слаба, а скорее о том, что у нее иной подход к операциям, а также к командованию и контролю. Это объединение, которое учится с сильным желанием выйти победителем", - заявил генерал-лейтенант в интервью газете Mundo, отвечая на вопрос о том, что он думает о действиях российской армии в ходе конфликта на Украине. Как сообщило ранее издание U.S. News & World Report, Россия заняла первое место в рейтинге стран с самыми сильными вооруженными силами.

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