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Глава корпуса НАТО признал, что не может назвать армию России слабой - РИА Новости, 29.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:02 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/nato-1912621233.html
Глава корпуса НАТО признал, что не может назвать армию России слабой
Глава корпуса НАТО признал, что не может назвать армию России слабой - РИА Новости, 29.11.2023
Глава корпуса НАТО признал, что не может назвать армию России слабой
Командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген-Иоахим фон Зандрарт признал, что не может назвать армию РФ слабой. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:02
2023-11-29T13:02
специальная военная операция на украине
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украина
нато
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген-Иоахим фон Зандрарт признал, что не может назвать армию РФ слабой. "Мы видели достаточно традиционный подход с сильным упором на артиллерию и высокой концентрацией наземных сил. С нашей точки зрения, это не говорит о том, что российская армия слаба, а скорее о том, что у нее иной подход к операциям, а также к командованию и контролю. Это объединение, которое учится с сильным желанием выйти победителем", - заявил генерал-лейтенант в интервью газете Mundo, отвечая на вопрос о том, что он думает о действиях российской армии в ходе конфликта на Украине. Как сообщило ранее издание U.S. News &amp; World Report, Россия заняла первое место в рейтинге стран с самыми сильными вооруженными силами.
https://ria.ru/20231129/nato-1912574628.html
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в мире, россия, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, НАТО
Глава корпуса НАТО признал, что не может назвать армию России слабой

Командующий корпусом НАТО признал, что не может назвать армию РФ слабой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген-Иоахим фон Зандрарт признал, что не может назвать армию РФ слабой.
«
"Мы видели достаточно традиционный подход с сильным упором на артиллерию и высокой концентрацией наземных сил. С нашей точки зрения, это не говорит о том, что российская армия слаба, а скорее о том, что у нее иной подход к операциям, а также к командованию и контролю. Это объединение, которое учится с сильным желанием выйти победителем", - заявил генерал-лейтенант в интервью газете Mundo, отвечая на вопрос о том, что он думает о действиях российской армии в ходе конфликта на Украине.
Как сообщило ранее издание U.S. News & World Report, Россия заняла первое место в рейтинге стран с самыми сильными вооруженными силами.
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