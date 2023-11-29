https://ria.ru/20231129/nalog-1912550628.html

В Приморье владельцев электрокаров освободили от транспортного налога

В Приморье владельцев электрокаров освободили от транспортного налога - РИА Новости, 29.11.2023

В Приморье владельцев электрокаров освободили от транспортного налога

Депутаты заксобрания Приморья приняли поправки к краевому закону, которые освобождают от транспортного налога владельцев легковых автомобилей, оснащенных только РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:05

2023-11-29T10:05

2023-11-29T10:05

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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя – РИА Новости. Депутаты заксобрания Приморья приняли поправки к краевому закону, которые освобождают от транспортного налога владельцев легковых автомобилей, оснащенных только электрическими двигателями, сообщает в среду региональный парламент. В первом чтении законодательную инициативу депутаты рассмотрели в октябре. "Соответствующие поправки к краевому закону "О транспортном налоге" одобрили сегодня приморские депутаты во втором и третьем чтениях… Ожидается, что принятие (инициативы) послужит популяризации в регионе такого экологичного вида транспорта как электромобили, а значит будет способствовать улучшению состояния окружающей среды", - говорится в сообщении. Председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян отметил, что в крупных городах автомобили являются одним из основных источников загрязнения воздуха. "Тем более это актуально для Владивостока, который принадлежит к числу самых автомобилизированных городов нашей страны. Поэтому основная цель обнуления транспортного налога для владельцев электрокаров – нарастить процент таких машин на дорогах нашего края, чтобы снизить вред природе", - приводятся слова Ахояна. Налоговая льгота будет действовать с 1 января 2024 года. По данным ГИБДД на конец 2022 года, в Приморье 1476 электрокаров. В результате налоговых преференций краевой бюджет недополучит 2,96 миллиона рублей. Власти планируют нивелировать потери, развивая рынок электротранспорта.

https://ria.ru/20231128/vnedorozhnik-1912323122.html

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экономика, авто, владивосток, гибдд мвд рф, налоги