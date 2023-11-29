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В Приморье владельцев электрокаров освободили от транспортного налога - РИА Новости, 29.11.2023
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10:05 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/nalog-1912550628.html
В Приморье владельцев электрокаров освободили от транспортного налога
В Приморье владельцев электрокаров освободили от транспортного налога - РИА Новости, 29.11.2023
В Приморье владельцев электрокаров освободили от транспортного налога
Депутаты заксобрания Приморья приняли поправки к краевому закону, которые освобождают от транспортного налога владельцев легковых автомобилей, оснащенных только РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:05
2023-11-29T10:05
экономика
авто
владивосток
гибдд мвд рф
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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя – РИА Новости. Депутаты заксобрания Приморья приняли поправки к краевому закону, которые освобождают от транспортного налога владельцев легковых автомобилей, оснащенных только электрическими двигателями, сообщает в среду региональный парламент. В первом чтении законодательную инициативу депутаты рассмотрели в октябре. "Соответствующие поправки к краевому закону "О транспортном налоге" одобрили сегодня приморские депутаты во втором и третьем чтениях… Ожидается, что принятие (инициативы) послужит популяризации в регионе такого экологичного вида транспорта как электромобили, а значит будет способствовать улучшению состояния окружающей среды", - говорится в сообщении. Председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян отметил, что в крупных городах автомобили являются одним из основных источников загрязнения воздуха. "Тем более это актуально для Владивостока, который принадлежит к числу самых автомобилизированных городов нашей страны. Поэтому основная цель обнуления транспортного налога для владельцев электрокаров – нарастить процент таких машин на дорогах нашего края, чтобы снизить вред природе", - приводятся слова Ахояна. Налоговая льгота будет действовать с 1 января 2024 года. По данным ГИБДД на конец 2022 года, в Приморье 1476 электрокаров. В результате налоговых преференций краевой бюджет недополучит 2,96 миллиона рублей. Власти планируют нивелировать потери, развивая рынок электротранспорта.
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экономика, авто, владивосток, гибдд мвд рф, налоги
Экономика, Авто, Владивосток, ГИБДД МВД РФ, Налоги
В Приморье владельцев электрокаров освободили от транспортного налога

Заксобрание Приморья освободило владельцев электрокаров от транспортного налога

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРазъем для зарядки электромобиля "Москвич 3е"
Разъем для зарядки электромобиля Москвич 3е - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Разъем для зарядки электромобиля "Москвич 3е". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя – РИА Новости. Депутаты заксобрания Приморья приняли поправки к краевому закону, которые освобождают от транспортного налога владельцев легковых автомобилей, оснащенных только электрическими двигателями, сообщает в среду региональный парламент.
В первом чтении законодательную инициативу депутаты рассмотрели в октябре.
«
"Соответствующие поправки к краевому закону "О транспортном налоге" одобрили сегодня приморские депутаты во втором и третьем чтениях… Ожидается, что принятие (инициативы) послужит популяризации в регионе такого экологичного вида транспорта как электромобили, а значит будет способствовать улучшению состояния окружающей среды", - говорится в сообщении.
Председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян отметил, что в крупных городах автомобили являются одним из основных источников загрязнения воздуха.
"Тем более это актуально для Владивостока, который принадлежит к числу самых автомобилизированных городов нашей страны. Поэтому основная цель обнуления транспортного налога для владельцев электрокаров – нарастить процент таких машин на дорогах нашего края, чтобы снизить вред природе", - приводятся слова Ахояна.
Налоговая льгота будет действовать с 1 января 2024 года.
По данным ГИБДД на конец 2022 года, в Приморье 1476 электрокаров. В результате налоговых преференций краевой бюджет недополучит 2,96 миллиона рублей. Власти планируют нивелировать потери, развивая рынок электротранспорта.
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ЭкономикаАвтоВладивостокГИБДД МВД РФНалоги
 
 
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