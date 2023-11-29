https://ria.ru/20231129/model-1912514828.html

СМИ раскрыли подробности об убийстве россиянки в Турции

СМИ раскрыли подробности об убийстве россиянки в Турции - РИА Новости, 29.11.2023

СМИ раскрыли подробности об убийстве россиянки в Турции

Россиянка, тело которой вместе с ее погибшей дочерью нашли в турецком курортном районе Бодрум, работала моделью, сообщает местное издание Anterhaber. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T01:05

2023-11-29T01:05

2023-11-29T10:38

в мире

бодрум

россия

стамбул

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Россиянка, тело которой вместе с ее погибшей дочерью нашли в турецком курортном районе Бодрум, работала моделью, сообщает местное издание Anterhaber.Ранее телеканал Haberturk сообщил, что тела двух человек, предположительно, россиян, нашли в Бодруме, они были завернуты в простыни и связаны веревкой. Одно из тел принадлежит женщине, а другое – девочке, полиция начала расследование.По информации Anterhaber, погибшими оказались гражданка России по имени Ирина и ее шестилетняя дочь, они были "застрелены из пистолета". Об их пропаже заявили друзья.По данным издания, женщина работала моделью, участвовала в съемках люксовых площадок и брендов одежды в Бодруме, Стамбуле и Каппадокии. Утверждается, что в связи с убийством был объявлен в розыск "иностранный гражданин".

https://ria.ru/20231127/tailand-1912152828.html

бодрум

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в мире, бодрум, россия, стамбул, турция