https://ria.ru/20231129/minkultury-1912622967.html
В Минкультуры назвали причину отзыва прокатного удостоверения у "Айты"
В Минкультуры назвали причину отзыва прокатного удостоверения у "Айты" - РИА Новости, 29.11.2023
В Минкультуры назвали причину отзыва прокатного удостоверения у "Айты"
Минкультуры России отозвало прокатное удостоверение фильма режиссера Степана Бурнашева "Айта" из-за негативной реакции зрителей в соцсетях после выхода картины... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:08
2023-11-29T13:08
2023-11-29T18:58
культура
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
технологии
россия
ольга любимова
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861495317_0:64:3412:1983_1920x0_80_0_0_3c32b82b0398d04a2148e63012c7f859.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Минкультуры России отозвало прокатное удостоверение фильма режиссера Степана Бурнашева "Айта" из-за негативной реакции зрителей в соцсетях после выхода картины в интернете, заявила министр культуры России Ольга Любимова."По поводу фильма "Айта" было очень много обращений со стороны граждан. Фильм вызвал очень неоднозначную реакцию. Мы знаем, как болезненно относятся к любому упоминанию самой тематики межнациональной розни в нашем обществе, насколько это постоянно спорная тема. <…> Когда фильм появился на онлайн-платформе, вызвал резко негативную реакцию и в социальных сетях. <…> Наши коллеги из Роскомнадзора приостановили онлайн-прокат этого фильма. Мы отозвали прокатное удостоверение", — сказала Любимова в ходе правительственного часа в Госдуме.По ее словам, Министерство культуры России встречалось с режиссером фильма Бурнашевым. "Будем вместе трудиться дальше и стараться делать такие темы более тактичными", — заключила глава ведомства.По сюжету жители якутского села подозревают русского сотрудника полиции в растлении и доведении до самоубийства девочки Айты, которая оставила предсмертную записку с его именем. Вооруженная толпа требует расправы, но коллега подозреваемого намерен докопаться до правды быстрее, чем состоится суровый самосуд."Айта" — 13-я по счету работа Степана Бурнашева и первая в жанре детектива. Премьера состоялась на Первом российском фестивале авторского кино "Зимний". Картина получила сразу два приза: за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль.
https://ria.ru/20230926/kino-1898773191.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861495317_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_02a33be7173ff2af80b8d4490486d654.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), технологии, россия, ольга любимова, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Культура, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Технологии, Россия, Ольга Любимова, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
В Минкультуры назвали причину отзыва прокатного удостоверения у "Айты"
Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у "Айты" из-за реакции зрителей
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Минкультуры России отозвало прокатное удостоверение фильма режиссера Степана Бурнашева "Айта" из-за негативной реакции зрителей в соцсетях после выхода картины в интернете, заявила министр культуры России Ольга Любимова.
«
"По поводу фильма "Айта" было очень много обращений со стороны граждан. Фильм вызвал очень неоднозначную реакцию. Мы знаем, как болезненно относятся к любому упоминанию самой тематики межнациональной розни в нашем обществе, насколько это постоянно спорная тема. <…> Когда фильм появился на онлайн-платформе, вызвал резко негативную реакцию и в социальных сетях. <…> Наши коллеги из Роскомнадзора приостановили онлайн-прокат этого фильма. Мы отозвали прокатное удостоверение", — сказала Любимова в ходе правительственного часа в Госдуме.
Глава Якутии вступился за местный фильм с переодетым в женщину мужчиной
По ее словам, Министерство культуры России встречалось с режиссером фильма Бурнашевым. "Будем вместе трудиться дальше и стараться делать такие темы более тактичными", — заключила глава ведомства.
По сюжету жители якутского села подозревают русского сотрудника полиции в растлении и доведении до самоубийства девочки Айты, которая оставила предсмертную записку с его именем. Вооруженная толпа требует расправы, но коллега подозреваемого намерен докопаться до правды быстрее, чем состоится суровый самосуд.
"Айта" — 13-я по счету работа Степана Бурнашева и первая в жанре детектива. Премьера состоялась на Первом российском фестивале авторского кино "Зимний". Картина получила сразу два приза: за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль.