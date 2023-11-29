https://ria.ru/20231129/minkultury-1912622967.html

В Минкультуры назвали причину отзыва прокатного удостоверения у "Айты"

В Минкультуры назвали причину отзыва прокатного удостоверения у "Айты" - РИА Новости, 29.11.2023

В Минкультуры назвали причину отзыва прокатного удостоверения у "Айты"

Минкультуры России отозвало прокатное удостоверение фильма режиссера Степана Бурнашева "Айта" из-за негативной реакции зрителей в соцсетях после выхода картины... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:08

2023-11-29T13:08

2023-11-29T18:58

культура

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

технологии

россия

ольга любимова

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861495317_0:64:3412:1983_1920x0_80_0_0_3c32b82b0398d04a2148e63012c7f859.jpg

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Минкультуры России отозвало прокатное удостоверение фильма режиссера Степана Бурнашева "Айта" из-за негативной реакции зрителей в соцсетях после выхода картины в интернете, заявила министр культуры России Ольга Любимова."По поводу фильма "Айта" было очень много обращений со стороны граждан. Фильм вызвал очень неоднозначную реакцию. Мы знаем, как болезненно относятся к любому упоминанию самой тематики межнациональной розни в нашем обществе, насколько это постоянно спорная тема. <…> Когда фильм появился на онлайн-платформе, вызвал резко негативную реакцию и в социальных сетях. <…> Наши коллеги из Роскомнадзора приостановили онлайн-прокат этого фильма. Мы отозвали прокатное удостоверение", — сказала Любимова в ходе правительственного часа в Госдуме.По ее словам, Министерство культуры России встречалось с режиссером фильма Бурнашевым. "Будем вместе трудиться дальше и стараться делать такие темы более тактичными", — заключила глава ведомства.По сюжету жители якутского села подозревают русского сотрудника полиции в растлении и доведении до самоубийства девочки Айты, которая оставила предсмертную записку с его именем. Вооруженная толпа требует расправы, но коллега подозреваемого намерен докопаться до правды быстрее, чем состоится суровый самосуд."Айта" — 13-я по счету работа Степана Бурнашева и первая в жанре детектива. Премьера состоялась на Первом российском фестивале авторского кино "Зимний". Картина получила сразу два приза: за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль.

https://ria.ru/20230926/kino-1898773191.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), технологии, россия, ольга любимова, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф