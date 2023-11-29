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Захарова рассказала о трудностях при подготовке к встрече МИД ОБСЕ в Скопье - РИА Новости, 29.11.2023
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08:24 29.11.2023 (обновлено: 08:55 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/mid-1912536201.html
Захарова рассказала о трудностях при подготовке к встрече МИД ОБСЕ в Скопье
Захарова рассказала о трудностях при подготовке к встрече МИД ОБСЕ в Скопье - РИА Новости, 29.11.2023
Захарова рассказала о трудностях при подготовке к встрече МИД ОБСЕ в Скопье
При подготовке к СМИД ОБСЕ в Скопье российской стороне чинились "всяческие козни", заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T08:24
2023-11-29T08:55
в мире
обсе
скопье
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. При подготовке к СМИД ОБСЕ в Скопье российской стороне чинились "всяческие козни", заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."При подготовке к участию всех стран в совете министров иностранных дел ОБСЕ российской стороне чинились всяческие козни. Такая была внутренняя интрига среди западных стран, часть из которых уже понимает, что "довели" ситуацию в ОБСЕ до экзистенциального кризиса этой структуры, а другая часть продолжает давить на эту педаль абсолютного русофобского угара", - сказала Захарова.Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что предоставление возможности правительственному борту главы МИД России Сергея Лаврова пересечь воздушное пространство стран ЕС для участия в министерской встрече ОБСЕ в Северной Македонии не будет нарушением антироссийских санкций.Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщал РИА Новости, что Россия получила приглашение на совет министров иностранных дел стран ОБСЕ в Северной Македонии, планирует участвовать на уровне министра.По данным ОБСЕ, ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников Организации состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии. В сообщении организации уточнялось, что эта ежегодная встреча состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.
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в мире, обсе, скопье, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
В мире, ОБСЕ, Скопье, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
Захарова рассказала о трудностях при подготовке к встрече МИД ОБСЕ в Скопье

Захарова: при подготовке к СМИД ОБСЕ в Скопье России чинились всяческие козни

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. При подготовке к СМИД ОБСЕ в Скопье российской стороне чинились "всяческие козни", заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"При подготовке к участию всех стран в совете министров иностранных дел ОБСЕ российской стороне чинились всяческие козни. Такая была внутренняя интрига среди западных стран, часть из которых уже понимает, что "довели" ситуацию в ОБСЕ до экзистенциального кризиса этой структуры, а другая часть продолжает давить на эту педаль абсолютного русофобского угара", - сказала Захарова.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что предоставление возможности правительственному борту главы МИД России Сергея Лаврова пересечь воздушное пространство стран ЕС для участия в министерской встрече ОБСЕ в Северной Македонии не будет нарушением антироссийских санкций.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщал РИА Новости, что Россия получила приглашение на совет министров иностранных дел стран ОБСЕ в Северной Македонии, планирует участвовать на уровне министра.
По данным ОБСЕ, ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников Организации состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии. В сообщении организации уточнялось, что эта ежегодная встреча состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.
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В миреОБСЕСкопьеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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