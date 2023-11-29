https://ria.ru/20231129/mid-1912536201.html

Захарова рассказала о трудностях при подготовке к встрече МИД ОБСЕ в Скопье

Захарова рассказала о трудностях при подготовке к встрече МИД ОБСЕ в Скопье - РИА Новости, 29.11.2023

Захарова рассказала о трудностях при подготовке к встрече МИД ОБСЕ в Скопье

При подготовке к СМИД ОБСЕ в Скопье российской стороне чинились "всяческие козни", заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T08:24

2023-11-29T08:24

2023-11-29T08:55

в мире

обсе

скопье

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. При подготовке к СМИД ОБСЕ в Скопье российской стороне чинились "всяческие козни", заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."При подготовке к участию всех стран в совете министров иностранных дел ОБСЕ российской стороне чинились всяческие козни. Такая была внутренняя интрига среди западных стран, часть из которых уже понимает, что "довели" ситуацию в ОБСЕ до экзистенциального кризиса этой структуры, а другая часть продолжает давить на эту педаль абсолютного русофобского угара", - сказала Захарова.Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что предоставление возможности правительственному борту главы МИД России Сергея Лаврова пересечь воздушное пространство стран ЕС для участия в министерской встрече ОБСЕ в Северной Македонии не будет нарушением антироссийских санкций.Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщал РИА Новости, что Россия получила приглашение на совет министров иностранных дел стран ОБСЕ в Северной Македонии, планирует участвовать на уровне министра.По данным ОБСЕ, ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников Организации состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии. В сообщении организации уточнялось, что эта ежегодная встреча состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.

https://ria.ru/20231128/mid-1912425162.html

скопье

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, обсе, скопье, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова