https://ria.ru/20231129/megamarket-1912756165.html

"Мегамаркет" сохранил лидерство по темпу развития на рынке e-Grocery

"Мегамаркет" сохранил лидерство по темпу развития на рынке e-Grocery - РИА Новости, 29.11.2023

"Мегамаркет" сохранил лидерство по темпу развития на рынке e-Grocery

Согласно опубликованному отраслевому обзору INFOLine (Инфолайн) e-Grocery (продажи товаров повседневного спроса через интернет) Russia TOP за третий квартал... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T20:20

2023-11-29T20:20

2023-11-29T20:59

сбермегамаркет

россия

экономика

онлайн-торговля

продукты

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Согласно опубликованному отраслевому обзору INFOLine (Инфолайн) e-Grocery (продажи товаров повседневного спроса через интернет) Russia TOP за третий квартал 2023 года, "Мегамаркет" сохранил лидерство по динамике online-продаж (продаж в интернете) продовольственных товаров среди маркетплейсов, сообщает пресс-служба компании. По оценке аналитиков, за девять месяцев 2023 года продажи на площадке выросли более чем в 3,5 раза, а в третьем квартале – почти в шесть раз. Продажи FMCG (fast moving consumer goods, быстро оборачиваемые потребительские товары) на "Мегамаркете" по итогам девяти месяцев 2023 года выросли на 74,0%, а в третьем квартале – на 54%, говорится в сообщении. "Развитие продаж e-grocery и доставки по клику являются ключевыми драйверами повышения частоты заказов, увеличения количества товаров в потребительской корзине и, главное, привлечения новых клиентов (особенно молодой целевой аудитории). Партнерство Мегамаркета с Самокатом и Сбермаркетом обеспечивает комплексный синергетический эффект, позволяя как улучшить юнит-экономику доставки за счет расширения состава корзины и увеличения среднего чека, так и улучшить позиционирование "Мегамаркета" за счет включения в ассортимент собственных торговых марок из портфеля "Самоката"", - приводятся в сообщении слова генерального директора INFOLine-Аналитика (ИНФОЛайн-Аналитика) Михаила Бурмистрова. По результатам девяти месяцев текущего года "Мегамаркет" продемонстрировал устойчивый рост с улучшением всех ключевых показателей: в годовом выражении вырос оборот маркетплейса (+133%), ассортимент (+60%), количество активных продавцов (+62%), количество доставленных заказов (+134%), среднемесячный показатель посещаемости (+83%). На 64% вырос показатель среднего чека, составив 5679 рублей, добавили в пресс-службе. Также согласно обзору INFOLine (ИНФОЛайн) в III квартале 2023 года "Мегамаркет" показал наибольшую динамику числа запросов среди маркетплейсов – их количество выросло на 46,3% до трех миллионов. В компании отметили, что высоким результатам способствует непрерывное развитие площадки во всех направлениях и в особенности фокус на развитии собственных сервисов и инфраструктуры, усилении работы в направлении программы лояльности и развития рекламных инструментов. Так, "Мегамаркет" анонсировал новый интерфейс с персонализированной рекомендательной лентой, а также возможность поиска товаров по фотографии. На маркетплейсе активное развитие получает опция бесплатной доставки по клику с примеркой для категории "Фэшн". Помимо этого, осенью "Мегамаркет" открыл сразу два новых круглосуточных склада в Подмосковье: в Томилино, полностью оборудованный специально под нужды категории "Одежда, обувь и аксессуары", и в Вешках, для крупногабаритных товаров и электроники. "Мегамаркет" не стоит на месте и активно развивается, это и позволяет нам подтверждать столь высокую динамику развития, которую отмечают эксперты. Тем не менее впереди наших покупателей и продавцов ждет еще больше нововведений, которые сделают взаимодействие с "Мегамаркетом" удобнее и, уверен, позволят добиться еще более внушительных результатов", – отмечает директор по маркетингу "Мегамаркета" Игорь Рожков, слова которого цитирует пресс-служба. Информация о продавце: ООО "МАРКЕТПЛЕЙС", ИНН 9701048328, ОГРН 1167746803180 105082, Москва, Спартаковская площадь, д. 16/15, строение 6 Реклама, ООО "МАРКЕТПЛЕЙС", erid: 4CQwVszH9pWuKYcP4Kr

https://ria.ru/20231129/megamarket-1912591879.html

https://realty.ria.ru/20231110/megamarket-1908561621.html

https://ria.ru/20230929/sboi-1899437587.html

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сбермегамаркет, россия, экономика, онлайн-торговля, продукты