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В Самарской области произошел пожар в нефтегазовой компании - РИА Новости, 29.11.2023
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17:26 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/mchs-1912705633.html
В Самарской области произошел пожар в нефтегазовой компании
В Самарской области произошел пожар в нефтегазовой компании - РИА Новости, 29.11.2023
В Самарской области произошел пожар в нефтегазовой компании
Возгорание произошло при перекачке гексана в нефтегазовой компании в городе Отрадном Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:26
2023-11-29T17:26
происшествия
самарская область
отрадное
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 29 ноя - РИА Новости. Возгорание произошло при перекачке гексана в нефтегазовой компании в городе Отрадном Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС. МЧС в 15.25 мск получило сообщение о пожаре на территории нефтегазовой компании на улице Промзона, 1 в городе Отрадном. Прибывшие подразделения установили, что возгорание произошло при перекачке гексана. "В 17.06 (16.06 мск) 29.11.2023 пожар локализован на площади 100 квадратных метров. В результате происшествия погибших нет, пострадал один человек (мужчина, личные данные устанавливаются)", - говорится в сообщении регионального главка МЧС. Для тушения пожара привлечены 48 человек и 13 единиц техники, включая 23 человек и шесть единиц техники от МЧС России.
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происшествия, самарская область, отрадное, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самарская область, Отрадное, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самарской области произошел пожар в нефтегазовой компании

МЧС: возгорание произошло в нефтегазовой компании в Самарской области

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 29 ноя - РИА Новости. Возгорание произошло при перекачке гексана в нефтегазовой компании в городе Отрадном Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
МЧС в 15.25 мск получило сообщение о пожаре на территории нефтегазовой компании на улице Промзона, 1 в городе Отрадном. Прибывшие подразделения установили, что возгорание произошло при перекачке гексана.
«
"В 17.06 (16.06 мск) 29.11.2023 пожар локализован на площади 100 квадратных метров. В результате происшествия погибших нет, пострадал один человек (мужчина, личные данные устанавливаются)", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.
Для тушения пожара привлечены 48 человек и 13 единиц техники, включая 23 человек и шесть единиц техники от МЧС России.
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ПроисшествияСамарская областьОтрадноеРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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