https://ria.ru/20231129/mchs-1912705633.html

В Самарской области произошел пожар в нефтегазовой компании

В Самарской области произошел пожар в нефтегазовой компании - РИА Новости, 29.11.2023

В Самарской области произошел пожар в нефтегазовой компании

Возгорание произошло при перекачке гексана в нефтегазовой компании в городе Отрадном Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:26

2023-11-29T17:26

2023-11-29T17:26

происшествия

самарская область

отрадное

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

САМАРА, 29 ноя - РИА Новости. Возгорание произошло при перекачке гексана в нефтегазовой компании в городе Отрадном Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС. МЧС в 15.25 мск получило сообщение о пожаре на территории нефтегазовой компании на улице Промзона, 1 в городе Отрадном. Прибывшие подразделения установили, что возгорание произошло при перекачке гексана. "В 17.06 (16.06 мск) 29.11.2023 пожар локализован на площади 100 квадратных метров. В результате происшествия погибших нет, пострадал один человек (мужчина, личные данные устанавливаются)", - говорится в сообщении регионального главка МЧС. Для тушения пожара привлечены 48 человек и 13 единиц техники, включая 23 человек и шесть единиц техники от МЧС России.

https://ria.ru/20231129/pozhar-1912654154.html

самарская область

отрадное

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, самарская область, отрадное, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)