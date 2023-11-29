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В Самарской области произошел пожар в нефтегазовой компании
В Самарской области произошел пожар в нефтегазовой компании - РИА Новости, 29.11.2023
В Самарской области произошел пожар в нефтегазовой компании
Возгорание произошло при перекачке гексана в нефтегазовой компании в городе Отрадном Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:26
2023-11-29T17:26
2023-11-29T17:26
происшествия
самарская область
отрадное
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 29 ноя - РИА Новости. Возгорание произошло при перекачке гексана в нефтегазовой компании в городе Отрадном Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС. МЧС в 15.25 мск получило сообщение о пожаре на территории нефтегазовой компании на улице Промзона, 1 в городе Отрадном. Прибывшие подразделения установили, что возгорание произошло при перекачке гексана. "В 17.06 (16.06 мск) 29.11.2023 пожар локализован на площади 100 квадратных метров. В результате происшествия погибших нет, пострадал один человек (мужчина, личные данные устанавливаются)", - говорится в сообщении регионального главка МЧС. Для тушения пожара привлечены 48 человек и 13 единиц техники, включая 23 человек и шесть единиц техники от МЧС России.
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происшествия, самарская область, отрадное, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самарская область, Отрадное, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самарской области произошел пожар в нефтегазовой компании
МЧС: возгорание произошло в нефтегазовой компании в Самарской области