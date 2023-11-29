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В Приморском океанариуме поселилась лягушка-помидор - РИА Новости, 29.11.2023
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Хорошие новости
 
11:33 29.11.2023 (обновлено: 12:10 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/lyagushka-1912582283.html
В Приморском океанариуме поселилась лягушка-помидор
В Приморском океанариуме поселилась лягушка-помидор - РИА Новости, 29.11.2023
В Приморском океанариуме поселилась лягушка-помидор
В Приморском океанариуме во Владивостоке поселилась лягушка-помидор с Мадагаскара, сообщается на сайте учреждения. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:33
2023-11-29T12:10
хорошие новости
владивосток
приморский океанариум
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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. В Приморском океанариуме во Владивостоке поселилась лягушка-помидор с Мадагаскара, сообщается на сайте учреждения. &quot;В &quot;Тропическом дождевом лесу&quot; Приморского океанариума появился новый обитатель — лягушка-помидор (Dyscophus guineti). Данный вид относится к семейству узкоротов (Microhylidae) и распространен на северо-востоке острова Мадагаскар&quot;, — говорится в публикации.У амфибии ярко-красная окраска, которая предупреждает потенциальных хищников о том, что лягушка несъедобна. При появлении опасности у нее из кожи выделяется липкое и токсичное белое вещество, способное склеить челюсти хищника и вызвать аллергическую реакцию у человека. К тому же для защиты от врагов она может сильно раздуваться. Лягушка-помидор предпочитает низменности в тропических и субтропических влажных лесах и болотах, активна ночью, охотится на насекомых и членистоногих, поджидает добычу, сидя в засаде. Размножается лягушка-помидор круглый год, после обильных дождей. Для привлечения самок самцы "поют".
https://ria.ru/20231019/pingviny-1903821887.html
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владивосток, приморский океанариум
Хорошие новости, Владивосток, Приморский океанариум
В Приморском океанариуме поселилась лягушка-помидор

В Приморском океанариуме поселилась лягушка-помидор, обитающая на Мадагаскаре

© Фото : Приморский океанариумЛягушка-помидор в "Тропическом дождевом лесу" Приморского океанариума
Лягушка-помидор в Тропическом дождевом лесу Приморского океанариума - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : Приморский океанариум
Лягушка-помидор в "Тропическом дождевом лесу" Приморского океанариума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. В Приморском океанариуме во Владивостоке поселилась лягушка-помидор с Мадагаскара, сообщается на сайте учреждения.
«

"В "Тропическом дождевом лесу" Приморского океанариума появился новый обитатель — лягушка-помидор (Dyscophus guineti). Данный вид относится к семейству узкоротов (Microhylidae) и распространен на северо-востоке острова Мадагаскар", — говорится в публикации.

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У амфибии ярко-красная окраска, которая предупреждает потенциальных хищников о том, что лягушка несъедобна. При появлении опасности у нее из кожи выделяется липкое и токсичное белое вещество, способное склеить челюсти хищника и вызвать аллергическую реакцию у человека. К тому же для защиты от врагов она может сильно раздуваться.
Лягушка-помидор предпочитает низменности в тропических и субтропических влажных лесах и болотах, активна ночью, охотится на насекомых и членистоногих, поджидает добычу, сидя в засаде.
Размножается лягушка-помидор круглый год, после обильных дождей. Для привлечения самок самцы "поют".
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