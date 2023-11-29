https://ria.ru/20231129/lyagushka-1912582283.html

В Приморском океанариуме поселилась лягушка-помидор

В Приморском океанариуме поселилась лягушка-помидор - РИА Новости, 29.11.2023

В Приморском океанариуме поселилась лягушка-помидор

В Приморском океанариуме во Владивостоке поселилась лягушка-помидор с Мадагаскара, сообщается на сайте учреждения. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T11:33

2023-11-29T11:33

2023-11-29T12:10

хорошие новости

владивосток

приморский океанариум

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912581373_0:58:724:465_1920x0_80_0_0_e12336a35e65c575cf132e0d2992b246.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. В Приморском океанариуме во Владивостоке поселилась лягушка-помидор с Мадагаскара, сообщается на сайте учреждения. "В "Тропическом дождевом лесу" Приморского океанариума появился новый обитатель — лягушка-помидор (Dyscophus guineti). Данный вид относится к семейству узкоротов (Microhylidae) и распространен на северо-востоке острова Мадагаскар", — говорится в публикации.У амфибии ярко-красная окраска, которая предупреждает потенциальных хищников о том, что лягушка несъедобна. При появлении опасности у нее из кожи выделяется липкое и токсичное белое вещество, способное склеить челюсти хищника и вызвать аллергическую реакцию у человека. К тому же для защиты от врагов она может сильно раздуваться. Лягушка-помидор предпочитает низменности в тропических и субтропических влажных лесах и болотах, активна ночью, охотится на насекомых и членистоногих, поджидает добычу, сидя в засаде. Размножается лягушка-помидор круглый год, после обильных дождей. Для привлечения самок самцы "поют".

https://ria.ru/20231019/pingviny-1903821887.html

https://ria.ru/20231114/aisty-1909279291.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, приморский океанариум