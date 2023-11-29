https://ria.ru/20231129/lyagushka-1912582283.html
В Приморском океанариуме поселилась лягушка-помидор
В Приморском океанариуме поселилась лягушка-помидор - РИА Новости, 29.11.2023
В Приморском океанариуме поселилась лягушка-помидор
В Приморском океанариуме во Владивостоке поселилась лягушка-помидор с Мадагаскара, сообщается на сайте учреждения. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:33
2023-11-29T11:33
2023-11-29T12:10
хорошие новости
владивосток
приморский океанариум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912581373_0:58:724:465_1920x0_80_0_0_e12336a35e65c575cf132e0d2992b246.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. В Приморском океанариуме во Владивостоке поселилась лягушка-помидор с Мадагаскара, сообщается на сайте учреждения. "В "Тропическом дождевом лесу" Приморского океанариума появился новый обитатель — лягушка-помидор (Dyscophus guineti). Данный вид относится к семейству узкоротов (Microhylidae) и распространен на северо-востоке острова Мадагаскар", — говорится в публикации.У амфибии ярко-красная окраска, которая предупреждает потенциальных хищников о том, что лягушка несъедобна. При появлении опасности у нее из кожи выделяется липкое и токсичное белое вещество, способное склеить челюсти хищника и вызвать аллергическую реакцию у человека. К тому же для защиты от врагов она может сильно раздуваться. Лягушка-помидор предпочитает низменности в тропических и субтропических влажных лесах и болотах, активна ночью, охотится на насекомых и членистоногих, поджидает добычу, сидя в засаде. Размножается лягушка-помидор круглый год, после обильных дождей. Для привлечения самок самцы "поют".
https://ria.ru/20231019/pingviny-1903821887.html
https://ria.ru/20231114/aisty-1909279291.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912581373_14:0:711:523_1920x0_80_0_0_cef54c3f5c20fb4e30813ec7fdd7fc59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, приморский океанариум
Хорошие новости, Владивосток, Приморский океанариум
В Приморском океанариуме поселилась лягушка-помидор
В Приморском океанариуме поселилась лягушка-помидор, обитающая на Мадагаскаре
ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости.
В Приморском океанариуме во Владивостоке поселилась лягушка-помидор с Мадагаскара, сообщается на сайте
учреждения.
«
"В "Тропическом дождевом лесу" Приморского океанариума появился новый обитатель — лягушка-помидор (Dyscophus guineti). Данный вид относится к семейству узкоротов (Microhylidae) и распространен на северо-востоке острова Мадагаскар", — говорится в публикации.
В Крыму впервые поселились пингвины
У амфибии ярко-красная окраска, которая предупреждает потенциальных хищников о том, что лягушка несъедобна. При появлении опасности у нее из кожи выделяется липкое и токсичное белое вещество, способное склеить челюсти хищника и вызвать аллергическую реакцию у человека. К тому же для защиты от врагов она может сильно раздуваться.
Лягушка-помидор предпочитает низменности в тропических и субтропических влажных лесах и болотах, активна ночью, охотится на насекомых и членистоногих, поджидает добычу, сидя в засаде.
Размножается лягушка-помидор круглый год, после обильных дождей. Для привлечения самок самцы "поют".
В Московском зоопарке появились самые большие аисты в мире