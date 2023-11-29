https://ria.ru/20231129/lisichansk-1912580538.html
Варакин: водоснабжение Лисичанска восстановлено примерно на 50%
Варакин: водоснабжение Лисичанска восстановлено примерно на 50% - РИА Новости, 29.11.2023
Варакин: водоснабжение Лисичанска восстановлено примерно на 50%
Газоснабжение Лисичанска восстановлено на 100%, водоснабжение - примерно на 50%, энергоснабжение - на 40-50%, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:29
2023-11-29T11:29
2023-11-29T11:29
республика татарстан
лисичанск
республика татарстан (татарстан)
жкх
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КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Газоснабжение Лисичанска восстановлено на 100%, водоснабжение - примерно на 50%, энергоснабжение - на 40-50%, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, возглавляющий работы по восстановлению города. "В Лисичанске ничего в прошлом году вообще не было, воду возили. Но газ, слава богу, уже на 100% восстановлен. Света не было вообще, сейчас он восстановлен на 40-50%. По воде работы тоже ведутся. Примерно в половине города водоснабжение уже восстановлено", - сказал Варакин. Вице-премьер Татарстана отметил, что сейчас идет монтаж оборудования, с помощью которого в ближайшее время удастся довести водоснабжение города до 60%. Кроме того, с одной из компаний реализуется крупный инвестпроект, по его завершению 80% Лисичанска будет с водой. "Пусть пока по часам, но город будет получать воду. Это позволит и отопление запустить планомерно", - уточнил он. По словам Варакина, отопление тоже постепенно запускается, несмотря на то, что ВСУ, оставляя город, разрушили самую большую котельную, которая отапливала весь Лисичанск. "Пять тысяч абонентов уже с теплом у нас. Большой прогресс: мы смогли запустить 18 многоквартирных домов и шесть социальных объектов", - добавил собеседник. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
https://ria.ru/20231129/memorial-1912541414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лисичанск, республика татарстан (татарстан), жкх
Республика Татарстан, Лисичанск, Республика Татарстан (Татарстан), ЖКХ
КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Газоснабжение Лисичанска восстановлено на 100%, водоснабжение - примерно на 50%, энергоснабжение - на 40-50%, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, возглавляющий работы по восстановлению города.
"В Лисичанске ничего в прошлом году вообще не было, воду возили. Но газ, слава богу, уже на 100% восстановлен. Света не было вообще, сейчас он восстановлен на 40-50%. По воде работы тоже ведутся. Примерно в половине города водоснабжение уже восстановлено", - сказал Варакин.
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Вице-премьер Татарстана отметил, что сейчас идет монтаж оборудования, с помощью которого в ближайшее время удастся довести водоснабжение города до 60%. Кроме того, с одной из компаний реализуется крупный инвестпроект, по его завершению 80% Лисичанска будет с водой.
"Пусть пока по часам, но город будет получать воду. Это позволит и отопление запустить планомерно", - уточнил он.
По словам Варакина, отопление тоже постепенно запускается, несмотря на то, что ВСУ
, оставляя город, разрушили самую большую котельную, которая отапливала весь Лисичанск. "Пять тысяч абонентов уже с теплом у нас. Большой прогресс: мы смогли запустить 18 многоквартирных домов и шесть социальных объектов", - добавил собеседник.