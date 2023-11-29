https://ria.ru/20231129/lisichansk-1912577864.html

Варакин: Татарстан может расширить линейку поставок в Лисичанск

Варакин: Татарстан может расширить линейку поставок в Лисичанск - РИА Новости, 29.11.2023

Варакин: Татарстан может расширить линейку поставок в Лисичанск

Татарстан может расширить ассортимент продукции для поставок в подшефный Лисичанск в ЛНР, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Татарстана Евгений... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T11:18

2023-11-29T11:18

2023-11-29T11:18

республика татарстан

лисичанск

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Татарстан может расширить ассортимент продукции для поставок в подшефный Лисичанск в ЛНР, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, возглавляющий работы по восстановлению города. "Сейчас мы пока сделали первый шаг - совместно с Татпотребсоюзом отработали вопрос поставок продуктов питания. Со временем будем думать, смотреть, что еще сможем поставлять сюда", - сказал Варакин. По словам вице-премьера Татарстана, он находится в постоянном контакте с министерствами и ведомствами республики, в том числе с министерством промышленности и торговли. "В принципе все, что у нас производится и что будет здесь востребовано, республика может поставлять", - подчеркнул он. Варакин также сообщил, что в качестве гуманитарной помощи Татарстан направляет в подшефные города ЛНР ежемесячно порядка 300-400 тонн различных грузов. Это строительные материалы, одежда, продукты питания, стройматериалы, техника, механизмы, инструменты для восстановления города, для обеспечения деятельности ЖЭКов. По его словам, к этой работе присоединились буквально все районы и города Татарстана, вопросы помощи всегда на контроле у главы республики Рустама Минниханова. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru

https://ria.ru/20231127/forum-1911999557.html

лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

лисичанск, рустам минниханов