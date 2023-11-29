https://ria.ru/20231129/lisichansk-1912573092.html

Варакин: автобусы в Лисичанске работают на шести маршрутах

Варакин: автобусы в Лисичанске работают на шести маршрутах - РИА Новости, 29.11.2023

Варакин: автобусы в Лисичанске работают на шести маршрутах

Работа общественного транспорта налажена в Лисичанске, ежедневно на шесть маршрутов выходят порядка 15 автобусов большой вместимости и около 10 малых автобусов, РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T11:30

2023-11-29T11:30

2023-11-29T11:30

республика татарстан

лисичанск

общественный транспорт

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КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Работа общественного транспорта налажена в Лисичанске, ежедневно на шесть маршрутов выходят порядка 15 автобусов большой вместимости и около 10 малых автобусов, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, возглавляющий работы по восстановлению города. "Общественный транспорт мы наладили. Протяженность города - 43 километра. Сейчас действует не менее шести маршрутов, на которые выходят порядка 15 автобусов большой вместимости и порядка 10 автобусов малой загрузки", - сказал Варакин. Он уточнил, что автобусы малой вместимости, как правило, возят пассажиров в отдаленные районы - Приволье, Новодружеск, куда большие автобусы пока пустить невозможно. По его словам, жители города активно пользуются общественным транспортом, особенно утром и вечером. Состояние дорог, по информации Варакина, пока очень плохое. "Это связано, во-первых, с боевыми действиями, во-вторых, с тем, что старые власти, к сожалению, в ремонт дорог особо не вкладывались. Ну, и сейчас "помогает" крупнотоннажная военная техника, от этого мы, к сожалению, пока никуда не денемся", - пояснил он. Но власти уже сейчас понемногу начинают ямочный ремонт самых плохих дорог, чтобы минимизировать их дальнейшее разрушение. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru

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лисичанск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

лисичанск, общественный транспорт