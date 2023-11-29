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Варакин: автобусы в Лисичанске работают на шести маршрутах - РИА Новости, 29.11.2023
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Республика Татарстан
 
11:30 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/lisichansk-1912573092.html
Варакин: автобусы в Лисичанске работают на шести маршрутах
Варакин: автобусы в Лисичанске работают на шести маршрутах - РИА Новости, 29.11.2023
Варакин: автобусы в Лисичанске работают на шести маршрутах
Работа общественного транспорта налажена в Лисичанске, ежедневно на шесть маршрутов выходят порядка 15 автобусов большой вместимости и около 10 малых автобусов, РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:30
2023-11-29T11:30
республика татарстан
лисичанск
общественный транспорт
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КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Работа общественного транспорта налажена в Лисичанске, ежедневно на шесть маршрутов выходят порядка 15 автобусов большой вместимости и около 10 малых автобусов, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, возглавляющий работы по восстановлению города. "Общественный транспорт мы наладили. Протяженность города - 43 километра. Сейчас действует не менее шести маршрутов, на которые выходят порядка 15 автобусов большой вместимости и порядка 10 автобусов малой загрузки", - сказал Варакин. Он уточнил, что автобусы малой вместимости, как правило, возят пассажиров в отдаленные районы - Приволье, Новодружеск, куда большие автобусы пока пустить невозможно. По его словам, жители города активно пользуются общественным транспортом, особенно утром и вечером. Состояние дорог, по информации Варакина, пока очень плохое. "Это связано, во-первых, с боевыми действиями, во-вторых, с тем, что старые власти, к сожалению, в ремонт дорог особо не вкладывались. Ну, и сейчас "помогает" крупнотоннажная военная техника, от этого мы, к сожалению, пока никуда не денемся", - пояснил он. Но власти уже сейчас понемногу начинают ямочный ремонт самых плохих дорог, чтобы минимизировать их дальнейшее разрушение. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
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лисичанск, общественный транспорт
Республика Татарстан, Лисичанск, Общественный транспорт

Варакин: автобусы в Лисичанске работают на шести маршрутах

© Фото : пресс-служба Министерства транспорта РФАвтобусы в Лисичанске
Автобусы в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : пресс-служба Министерства транспорта РФ
Автобусы в Лисичанске
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Работа общественного транспорта налажена в Лисичанске, ежедневно на шесть маршрутов выходят порядка 15 автобусов большой вместимости и около 10 малых автобусов, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, возглавляющий работы по восстановлению города.
"Общественный транспорт мы наладили. Протяженность города - 43 километра. Сейчас действует не менее шести маршрутов, на которые выходят порядка 15 автобусов большой вместимости и порядка 10 автобусов малой загрузки", - сказал Варакин.
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Он уточнил, что автобусы малой вместимости, как правило, возят пассажиров в отдаленные районы - Приволье, Новодружеск, куда большие автобусы пока пустить невозможно. По его словам, жители города активно пользуются общественным транспортом, особенно утром и вечером.
Состояние дорог, по информации Варакина, пока очень плохое. "Это связано, во-первых, с боевыми действиями, во-вторых, с тем, что старые власти, к сожалению, в ремонт дорог особо не вкладывались. Ну, и сейчас "помогает" крупнотоннажная военная техника, от этого мы, к сожалению, пока никуда не денемся", - пояснил он.
Но власти уже сейчас понемногу начинают ямочный ремонт самых плохих дорог, чтобы минимизировать их дальнейшее разрушение.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
 
Республика ТатарстанЛисичанскОбщественный транспорт
 
 
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