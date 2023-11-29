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Варакин: три школы будут восстановлены в Лисичанске до конца года - РИА Новости, 29.11.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
11:24 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/lisichansk-1912572482.html
Варакин: три школы будут восстановлены в Лисичанске до конца года
Варакин: три школы будут восстановлены в Лисичанске до конца года - РИА Новости, 29.11.2023
Варакин: три школы будут восстановлены в Лисичанске до конца года
Три школы будут восстановлены в Лисичанске в этом году, в планах следующего года начать восстановление детских садов, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:24
2023-11-29T11:24
республика татарстан
лисичанск
школы
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КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Три школы будут восстановлены в Лисичанске в этом году, в планах следующего года начать восстановление детских садов, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, возглавляющий работы по восстановлению города. "До конца этого года будет восстановлено три школы, которые полностью покроют потребности того количества детей, которые находятся сейчас и обучаются в Лисичанске", - сказал Варакин. Восстановление детских садов, по его информации, рассматривается на следующий год. "Пока с маленькими детишками родители, но обязательно будем и детские сады, конечно, ремонтировать", - отметил он. Кроме того, восстанавливаются медицинские учреждения. В прошлом году была открыта поликлиника со стационаром, где лечение проходят более 100 человек. Сейчас в Лисичанске действуют две больницы и поликлиника. Также работают поликлиники в Приволье и в Новодружеске. Работа по восстановлению соцобъектов, по словам Варакина, не останавливалась ни на один день. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
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лисичанск, школы
Республика Татарстан, Лисичанск, Школы

Варакин: три школы будут восстановлены в Лисичанске до конца года

© Telegram/Рустам МиннихановРемонтные работы в школе Лисичанска
Ремонтные работы в школе Лисичанска
© Telegram/Рустам Минниханов
Ремонтные работы в школе Лисичанска
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Три школы будут восстановлены в Лисичанске в этом году, в планах следующего года начать восстановление детских садов, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, возглавляющий работы по восстановлению города.
"До конца этого года будет восстановлено три школы, которые полностью покроют потребности того количества детей, которые находятся сейчас и обучаются в Лисичанске", - сказал Варакин.
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Восстановление детских садов, по его информации, рассматривается на следующий год. "Пока с маленькими детишками родители, но обязательно будем и детские сады, конечно, ремонтировать", - отметил он.
Кроме того, восстанавливаются медицинские учреждения. В прошлом году была открыта поликлиника со стационаром, где лечение проходят более 100 человек. Сейчас в Лисичанске действуют две больницы и поликлиника. Также работают поликлиники в Приволье и в Новодружеске.
Работа по восстановлению соцобъектов, по словам Варакина, не останавливалась ни на один день.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
 
Республика ТатарстанЛисичанскШколы
 
 
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