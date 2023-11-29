https://ria.ru/20231129/lisichansk-1912572482.html

Варакин: три школы будут восстановлены в Лисичанске до конца года

Варакин: три школы будут восстановлены в Лисичанске до конца года - РИА Новости, 29.11.2023

Варакин: три школы будут восстановлены в Лисичанске до конца года

Три школы будут восстановлены в Лисичанске в этом году, в планах следующего года начать восстановление детских садов, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T11:24

2023-11-29T11:24

2023-11-29T11:24

республика татарстан

лисичанск

школы

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КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Три школы будут восстановлены в Лисичанске в этом году, в планах следующего года начать восстановление детских садов, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, возглавляющий работы по восстановлению города. "До конца этого года будет восстановлено три школы, которые полностью покроют потребности того количества детей, которые находятся сейчас и обучаются в Лисичанске", - сказал Варакин. Восстановление детских садов, по его информации, рассматривается на следующий год. "Пока с маленькими детишками родители, но обязательно будем и детские сады, конечно, ремонтировать", - отметил он. Кроме того, восстанавливаются медицинские учреждения. В прошлом году была открыта поликлиника со стационаром, где лечение проходят более 100 человек. Сейчас в Лисичанске действуют две больницы и поликлиника. Также работают поликлиники в Приволье и в Новодружеске. Работа по восстановлению соцобъектов, по словам Варакина, не останавливалась ни на один день. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

https://ria.ru/20231031/produkty-1906415810.html

лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

лисичанск, школы