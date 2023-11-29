СМИ: ВСУ потеряли первый танк Leopard 1A5, только что подаренный немцами
Forbes: ВСУ потеряли немецкий Leopard 1A5 после пары недель его применения в бою
Подбитый танк Leopard 1A5
Подбитый танк Leopard 1A5
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские военные впервые подбили украинский танк немецкого производства Leopard 1A5, это произошло всего через несколько недель после начала их применения в бою, об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на видео, распространившееся в Сети.
"Украинская армия впервые потеряла танк Leopard 1A5", — говорится в публикации.
© Фото : WarVehicleTracker/XСкриншот публикации с подбитым Leopard 1A5
© Фото : WarVehicleTracker/X
Скриншот публикации с подбитым Leopard 1A5
На видеоролике запечатлен момент, когда танк, по словам Экса, вероятно, принадлежащий 44-ой механизированной бригаде ВСУ, попадает под обстрел российской артиллерии.
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"Будучи обнаруженным, незащищенный танк стал легкой мишенью для, очевидно, серии артиллерийских ударов, которые наносились по нему все более точно", — пишет обозреватель.
Экс отмечает, что немецкие Leopard 1A5 являются самыми незащищенными танками в украинском конфликте, и признает, что их уничтожение неизбежно. Однако, по его словам, первый из них был потерян слишком быстро — вероятно, всего через несколько недель после начала их использования в боевых действиях.
Как ранее сообщал Экс, украинская армия перебросила переданные Германией танки Leoprad 1A5 к линии фронта без необходимой брони. По его словам, машины нуждаются в дополнительной защите ввиду того, что 70-миллиметровая броня делает их крайне уязвимыми.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.