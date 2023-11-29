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СМИ: ВСУ потеряли первый танк Leopard 1A5, только что подаренный немцами - РИА Новости, 29.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:48 29.11.2023 (обновлено: 10:29 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/leopard-1912516332.html
СМИ: ВСУ потеряли первый танк Leopard 1A5, только что подаренный немцами
СМИ: ВСУ потеряли первый танк Leopard 1A5, только что подаренный немцами - РИА Новости, 29.11.2023
СМИ: ВСУ потеряли первый танк Leopard 1A5, только что подаренный немцами
Российские военные впервые подбили украинский танк немецкого производства Leopard 1A5, это произошло всего через несколько недель после начала их применения в... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T01:48
2023-11-29T10:29
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские военные впервые подбили украинский танк немецкого производства Leopard 1A5, это произошло всего через несколько недель после начала их применения в бою, об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на видео, распространившееся в Сети."Украинская армия впервые потеряла танк Leopard 1A5", — говорится в публикации.На видеоролике запечатлен момент, когда танк, по словам Экса, вероятно, принадлежащий 44-ой механизированной бригаде ВСУ, попадает под обстрел российской артиллерии."Будучи обнаруженным, незащищенный танк стал легкой мишенью для, очевидно, серии артиллерийских ударов, которые наносились по нему все более точно", — пишет обозреватель.Экс отмечает, что немецкие Leopard 1A5 являются самыми незащищенными танками в украинском конфликте, и признает, что их уничтожение неизбежно. Однако, по его словам, первый из них был потерян слишком быстро — вероятно, всего через несколько недель после начала их использования в боевых действиях.Как ранее сообщал Экс, украинская армия перебросила переданные Германией танки Leoprad 1A5 к линии фронта без необходимой брони. По его словам, машины нуждаются в дополнительной защите ввиду того, что 70-миллиметровая броня делает их крайне уязвимыми.В середине ноября на сайте правительства ФРГ появилась информация, что Берлин поставил на Украину 10 танков Leopard 1 A5, свыше двух десятков гусеничных вездеходов и более 30 грузовиков.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20231129/general-1912513673.html
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в мире, украина, германия, россия, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: ВСУ потеряли первый танк Leopard 1A5, только что подаренный немцами

Forbes: ВСУ потеряли немецкий Leopard 1A5 после пары недель его применения в бою

Подбитый танк Leopard 1A5
Подбитый танк Leopard 1A5
Подбитый танк Leopard 1A5
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские военные впервые подбили украинский танк немецкого производства Leopard 1A5, это произошло всего через несколько недель после начала их применения в бою, об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на видео, распространившееся в Сети.
"Украинская армия впервые потеряла танк Leopard 1A5", — говорится в публикации.
© Фото : WarVehicleTracker/XСкриншот публикации с подбитым Leopard 1A5
Скриншот публикации с подбитым Leopard 1A5 - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : WarVehicleTracker/X
Скриншот публикации с подбитым Leopard 1A5
На видеоролике запечатлен момент, когда танк, по словам Экса, вероятно, принадлежащий 44-ой механизированной бригаде ВСУ, попадает под обстрел российской артиллерии.
«
"Будучи обнаруженным, незащищенный танк стал легкой мишенью для, очевидно, серии артиллерийских ударов, которые наносились по нему все более точно", — пишет обозреватель.
Экс отмечает, что немецкие Leopard 1A5 являются самыми незащищенными танками в украинском конфликте, и признает, что их уничтожение неизбежно. Однако, по его словам, первый из них был потерян слишком быстро — вероятно, всего через несколько недель после начала их использования в боевых действиях.
Как ранее сообщал Экс, украинская армия перебросила переданные Германией танки Leoprad 1A5 к линии фронта без необходимой брони. По его словам, машины нуждаются в дополнительной защите ввиду того, что 70-миллиметровая броня делает их крайне уязвимыми.
В середине ноября на сайте правительства ФРГ появилась информация, что Берлин поставил на Украину 10 танков Leopard 1 A5, свыше двух десятков гусеничных вездеходов и более 30 грузовиков.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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