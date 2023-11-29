https://ria.ru/20231129/leopard-1912516332.html

СМИ: ВСУ потеряли первый танк Leopard 1A5, только что подаренный немцами

СМИ: ВСУ потеряли первый танк Leopard 1A5, только что подаренный немцами - РИА Новости, 29.11.2023

СМИ: ВСУ потеряли первый танк Leopard 1A5, только что подаренный немцами

Российские военные впервые подбили украинский танк немецкого производства Leopard 1A5, это произошло всего через несколько недель после начала их применения в... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T01:48

2023-11-29T01:48

2023-11-29T10:29

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские военные впервые подбили украинский танк немецкого производства Leopard 1A5, это произошло всего через несколько недель после начала их применения в бою, об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на видео, распространившееся в Сети."Украинская армия впервые потеряла танк Leopard 1A5", — говорится в публикации.На видеоролике запечатлен момент, когда танк, по словам Экса, вероятно, принадлежащий 44-ой механизированной бригаде ВСУ, попадает под обстрел российской артиллерии."Будучи обнаруженным, незащищенный танк стал легкой мишенью для, очевидно, серии артиллерийских ударов, которые наносились по нему все более точно", — пишет обозреватель.Экс отмечает, что немецкие Leopard 1A5 являются самыми незащищенными танками в украинском конфликте, и признает, что их уничтожение неизбежно. Однако, по его словам, первый из них был потерян слишком быстро — вероятно, всего через несколько недель после начала их использования в боевых действиях.Как ранее сообщал Экс, украинская армия перебросила переданные Германией танки Leoprad 1A5 к линии фронта без необходимой брони. По его словам, машины нуждаются в дополнительной защите ввиду того, что 70-миллиметровая броня делает их крайне уязвимыми.В середине ноября на сайте правительства ФРГ появилась информация, что Берлин поставил на Украину 10 танков Leopard 1 A5, свыше двух десятков гусеничных вездеходов и более 30 грузовиков.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20231129/general-1912513673.html

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в мире, украина, германия, россия, вооруженные силы украины, нато