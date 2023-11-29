https://ria.ru/20231129/legkovushki-1912743447.html

Производство легковых машин в России в октябре выросло на 58,4 процента

Производство легковых машин в России в октябре выросло на 58,4 процента - РИА Новости, 29.11.2023

Производство легковых машин в России в октябре выросло на 58,4 процента

Производство легковых автомобилей в РФ в октябре выросло на 58,4% в годовом выражении - до 59,2 тысячи штук, сообщает Росстат. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T19:23

2023-11-29T19:23

2023-11-29T19:23

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Производство легковых автомобилей в РФ в октябре выросло на 58,4% в годовом выражении - до 59,2 тысячи штук, сообщает Росстат. "Выпуск легковых автомобилей в октябре 2023 года составил 59,2 тыс. шт., что на 58,4% больше, чем в октябре 2022 года, но на 8,0% меньше, чем в сентябре 2023 года", - сказано в материалах ведомства. В целом за январь-октябрь в стране было выпущено 417 тысяч легковых машин - на 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выпуск грузовиков в октябре составил 16,6 тысячи штук (снижение на 51% в годовом выражении, но рост на 2,9% в месячном). За десять месяцев производство грузовиков выросло на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 134 тысяч. Выпуск автобусов массой до 5 тонн в октябре составил 2,6 тысячи штук (рост на 72,7% в годовом выражении и на 19,5% к сентябрю). За январь-октябрь произведено 17,9 тысячи таких автобусов (+78,4% в годовом выражении). Производство автобусов массой более 5 тонн в октябре выросло на 20% в годовом выражении и на 8,2% в месячном - до 1,4 тысячи штук. За январь-октябрь таких автобусов выпущено 11 тысяч (+9% в годовом выражении). "Двигателей внутреннего сгорания произведено 19,2 тыс. шт., что на 19,1% больше, чем в октябре 2022 года, и на 6,4% больше, чем в сентябре 2023 года. За январь-октябрь 2023 года выпущено 167 тыс. ДВС, что на 13,7% меньше, чем за аналогичный период 2022 года"- добавили в Росстате.

https://ria.ru/20231116/elektrokrossover-1909793383.html

https://ria.ru/20231120/largus-1910566566.html

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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат)