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Сообщение Сахалина с Курилами частично ограничили из-за непогоды
Сообщение Сахалина с Курилами частично ограничили из-за непогоды - РИА Новости, 29.11.2023
Сообщение Сахалина с Курилами частично ограничили из-за непогоды
Выход грузопассажирского судна "Павел Леонов" из сахалинского порта Корсаков на курильский остров Кунашир в среду отменен из-за непогоды, информирует... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:52
2023-11-29T10:52
2023-11-29T11:24
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Выход грузопассажирского судна "Павел Леонов" из сахалинского порта Корсаков на курильский остров Кунашир в среду отменен из-за непогоды, информирует региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. По данным корреспондента РИА Новости, на морской линии Сахалина с Курилами курсируют три судна. В настоящее время теплоход "Игорь Фархутдинов" находится на техническом обслуживании, а "Адмирал Невельской" и "Павел Леонов" следуют в Корсаков. "В связи с неблагоприятными погодными условиями рейс от 29 ноября теплохода "Павел Леонов" по маршруту Корсаков – Южно-Курильск – Малокурильское – Корсаков переносится на 30 ноября", – говорится в сообщении минтранса в телеграм-канале. Также приостановлено воздушное сообщение между Сахалином и Кунаширом. Рейсы из аэропорта Южно-Сахалинска в Южно-Курильск и обратно, согласно данным электронного табло воздушной гавани, задержаны более чем на сутки. Ранее региональный главк МЧС России объявил экстренное предупреждение в Южно-Курильском и Курильском районах в связи с ураганным ветром.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сахалин, Южно-Курильск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сообщение Сахалина с Курилами частично ограничили из-за непогоды
Морское и воздушное сообщение Сахалина с Курилами ограничили из-за непогоды