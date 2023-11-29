https://ria.ru/20231129/kurily-1912554351.html

Сообщение Сахалина с Курилами частично ограничили из-за непогоды

Сообщение Сахалина с Курилами частично ограничили из-за непогоды - РИА Новости, 29.11.2023

Сообщение Сахалина с Курилами частично ограничили из-за непогоды

Выход грузопассажирского судна "Павел Леонов" из сахалинского порта Корсаков на курильский остров Кунашир в среду отменен из-за непогоды, информирует... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:52

2023-11-29T10:52

2023-11-29T11:24

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Выход грузопассажирского судна "Павел Леонов" из сахалинского порта Корсаков на курильский остров Кунашир в среду отменен из-за непогоды, информирует региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. По данным корреспондента РИА Новости, на морской линии Сахалина с Курилами курсируют три судна. В настоящее время теплоход "Игорь Фархутдинов" находится на техническом обслуживании, а "Адмирал Невельской" и "Павел Леонов" следуют в Корсаков. "В связи с неблагоприятными погодными условиями рейс от 29 ноября теплохода "Павел Леонов" по маршруту Корсаков – Южно-Курильск – Малокурильское – Корсаков переносится на 30 ноября", – говорится в сообщении минтранса в телеграм-канале. Также приостановлено воздушное сообщение между Сахалином и Кунаширом. Рейсы из аэропорта Южно-Сахалинска в Южно-Курильск и обратно, согласно данным электронного табло воздушной гавани, задержаны более чем на сутки. Ранее региональный главк МЧС России объявил экстренное предупреждение в Южно-Курильском и Курильском районах в связи с ураганным ветром.

https://ria.ru/20231124/sakhalin-1911484867.html

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новости - туризм, туризм, туристы, сахалин, южно-курильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)