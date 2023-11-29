https://ria.ru/20231129/kuleba-1912518498.html

"Животные": Кулеба неожиданно высказался о союзниках Украины

"Животные": Кулеба неожиданно высказался о союзниках Украины - РИА Новости, 29.11.2023

"Животные": Кулеба неожиданно высказался о союзниках Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем сравнил западных союзников со "стадом слонов" которые будут... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T02:46

2023-11-29T02:46

2023-11-29T02:46

в мире

украина

россия

дмитрий кулеба

жозеп боррель

евросоюз

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем сравнил западных союзников со "стадом слонов" которые будут защищать Киев, считая его "своим".Во время пресс-конференции одна из журналисток спросила Кулебу и Борреля, как они относятся к сообщениям об усталости в европейских столицах от украинского конфликта, сравнив ситуацию со "слоном в комнате" — обстоятельством, которое все замечают, но о котором никто не говорит."Я думаю, вообще-то, что эта идиома несправедлива по отношению к слонам. Слоны — очень мудрые животные, очень сострадательные, очень энергичные. И если ты член стада, они всегда защищают друг друга", - заявил украинский министр.По его словам, "все правильные слоны на нашей стороне". "Во-вторых, мы члены стада, а это значит, что слоны будут защищать нас настолько же сильно, насколько мы будем вносить свой вклад в их защиту", - добавил Кулеба.Также он отметил, что не чувствует давления со стороны западных партнеров в вопросе о начале переговоров с Россией.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

https://ria.ru/20231128/ukraina-1912286829.html

https://ria.ru/20231128/ukraina-1912465563.html

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в мире, украина, россия, дмитрий кулеба, жозеп боррель, евросоюз