https://ria.ru/20231129/krym-1912775742.html
В Крыму злоумышленники взломали интернет-провайдеров
В Крыму злоумышленники взломали интернет-провайдеров - РИА Новости, 30.11.2023
В Крыму злоумышленники взломали интернет-провайдеров
Несколько крымских интернет-провайдеров оказались объектами хакерских атак, сообщается в Telegram-канале советника главы Крыма Олега Крючкова. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-29T22:48
2023-11-29T22:48
2023-11-30T00:41
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Несколько крымских интернет-провайдеров оказались объектами хакерских атак, сообщается в Telegram-канале советника главы Крыма Олега Крючкова."Врагом взломан ряд крымских интернет-провайдеров", — рассказал он.Крючков уточнил, что проблемой занялись технические службы, и пообещал, что вскоре неполадки устранят.
https://radiosputnik.ru/20231128/krym-1912496333.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика крым, происшествия
Республика Крым, Происшествия
В Крыму злоумышленники взломали интернет-провайдеров
Крючков: в Крыму злоумышленники взломали интернет-провайдеров