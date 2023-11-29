https://ria.ru/20231129/krym-1912775742.html

В Крыму злоумышленники взломали интернет-провайдеров

В Крыму злоумышленники взломали интернет-провайдеров - РИА Новости, 30.11.2023

В Крыму злоумышленники взломали интернет-провайдеров

Несколько крымских интернет-провайдеров оказались объектами хакерских атак, сообщается в Telegram-канале советника главы Крыма Олега Крючкова. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-29T22:48

2023-11-29T22:48

2023-11-30T00:41

республика крым

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154889/54/1548895403_0:119:3220:1930_1920x0_80_0_0_c1017652e5f58d27d8ebeb3ebd4fb30a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Несколько крымских интернет-провайдеров оказались объектами хакерских атак, сообщается в Telegram-канале советника главы Крыма Олега Крючкова."Врагом взломан ряд крымских интернет-провайдеров", — рассказал он.Крючков уточнил, что проблемой занялись технические службы, и пообещал, что вскоре неполадки устранят.

https://radiosputnik.ru/20231128/krym-1912496333.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, происшествия