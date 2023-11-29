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В Крыму злоумышленники взломали интернет-провайдеров - РИА Новости, 30.11.2023
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22:48 29.11.2023 (обновлено: 00:41 30.11.2023)
https://ria.ru/20231129/krym-1912775742.html
В Крыму злоумышленники взломали интернет-провайдеров
В Крыму злоумышленники взломали интернет-провайдеров - РИА Новости, 30.11.2023
В Крыму злоумышленники взломали интернет-провайдеров
Несколько крымских интернет-провайдеров оказались объектами хакерских атак, сообщается в Telegram-канале советника главы Крыма Олега Крючкова. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-29T22:48
2023-11-30T00:41
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Несколько крымских интернет-провайдеров оказались объектами хакерских атак, сообщается в Telegram-канале советника главы Крыма Олега Крючкова."Врагом взломан ряд крымских интернет-провайдеров", — рассказал он.Крючков уточнил, что проблемой занялись технические службы, и пообещал, что вскоре неполадки устранят.
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республика крым, происшествия
Республика Крым, Происшествия
В Крыму злоумышленники взломали интернет-провайдеров

Крючков: в Крыму злоумышленники взломали интернет-провайдеров

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВечерний Гурзуф
Вечерний Гурзуф - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вечерний Гурзуф. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Несколько крымских интернет-провайдеров оказались объектами хакерских атак, сообщается в Telegram-канале советника главы Крыма Олега Крючкова.
"Врагом взломан ряд крымских интернет-провайдеров", — рассказал он.
Крючков уточнил, что проблемой занялись технические службы, и пообещал, что вскоре неполадки устранят.
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