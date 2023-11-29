https://ria.ru/20231129/krym-1912580032.html

В Крыму число оставшихся без света потребителей достигло 43 тысяч человек

В Крыму число оставшихся без света потребителей достигло 43 тысяч человек - РИА Новости, 29.11.2023

В Крыму число оставшихся без света потребителей достигло 43 тысяч человек

В Крыму в связи с повторным ухудшением погоды число человек, которые остаются без электричества, возросло и составляет более 43 тысяч, сообщил глава республики... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T11:28

2023-11-29T11:28

2023-11-29T12:00

сильный шторм на черноморском побережье россии

республика крым

сергей аксенов (политик)

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

севастополь

евпатория

саки (крым)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. В Крыму в связи с повторным ухудшением погоды число человек, которые остаются без электричества, возросло и составляет более 43 тысяч, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram–канале."Продолжается ликвидация последствий, возникших в результате прохождения неблагоприятных погодных условий. К сожалению, в связи с повторным ухудшением погоды количество человек, которые остаются без электроснабжения, увеличилось и на данный момент составляет более 43 тысяч человек", - написал Аксенов.Ремонтные работы ведутся, сообщил глава республики. Он поручил в кратчайшие сроки изыскать дополнительные силы, задействовать все подрядные и муниципальные организации.Из-за разбушевавшейся в выходные стихии число крымчан, оставшихся без электроснабжения, к ночи на понедельник составляло около 500 тысяч человек. Позднее энергетики смогли восстановить электроснабжение во многих пострадавших регионах полуострова, работе монтеров мешал очень сильный ветер. По словам главы Крыма, полная ликвидация аварий должна была произойти до конца вторника.Ранее гидрометцентр Крыма и МЧС объявили на вторник и среду новое штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками.В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. В Севастополе понедельник из-за штормовой погоды был объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, в Крыму - выходным днем для всех. Режимы ЧС введены в Севастополе и 10 муниципалитетах Крыма.

https://ria.ru/20231127/skulptura-1912201476.html

республика крым

севастополь

евпатория

саки (крым)

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сильный шторм на черноморском побережье россии, республика крым, сергей аксенов (политик), происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), севастополь, евпатория, саки (крым)