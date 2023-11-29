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В Крыму число оставшихся без света потребителей достигло 43 тысяч человек - РИА Новости, 29.11.2023
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11:28 29.11.2023 (обновлено: 12:00 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/krym-1912580032.html
В Крыму число оставшихся без света потребителей достигло 43 тысяч человек
В Крыму число оставшихся без света потребителей достигло 43 тысяч человек - РИА Новости, 29.11.2023
В Крыму число оставшихся без света потребителей достигло 43 тысяч человек
В Крыму в связи с повторным ухудшением погоды число человек, которые остаются без электричества, возросло и составляет более 43 тысяч, сообщил глава республики... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:28
2023-11-29T12:00
сильный шторм на черноморском побережье россии
республика крым
сергей аксенов (политик)
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
севастополь
евпатория
саки (крым)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. В Крыму в связи с повторным ухудшением погоды число человек, которые остаются без электричества, возросло и составляет более 43 тысяч, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram–канале."Продолжается ликвидация последствий, возникших в результате прохождения неблагоприятных погодных условий. К сожалению, в связи с повторным ухудшением погоды количество человек, которые остаются без электроснабжения, увеличилось и на данный момент составляет более 43 тысяч человек", - написал Аксенов.Ремонтные работы ведутся, сообщил глава республики. Он поручил в кратчайшие сроки изыскать дополнительные силы, задействовать все подрядные и муниципальные организации.Из-за разбушевавшейся в выходные стихии число крымчан, оставшихся без электроснабжения, к ночи на понедельник составляло около 500 тысяч человек. Позднее энергетики смогли восстановить электроснабжение во многих пострадавших регионах полуострова, работе монтеров мешал очень сильный ветер. По словам главы Крыма, полная ликвидация аварий должна была произойти до конца вторника.Ранее гидрометцентр Крыма и МЧС объявили на вторник и среду новое штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками.В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. В Севастополе понедельник из-за штормовой погоды был объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, в Крыму - выходным днем для всех. Режимы ЧС введены в Севастополе и 10 муниципалитетах Крыма.
https://ria.ru/20231127/skulptura-1912201476.html
республика крым
севастополь
евпатория
саки (крым)
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сильный шторм на черноморском побережье россии, республика крым, сергей аксенов (политик), происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), севастополь, евпатория, саки (крым)
Сильный шторм на Черноморском побережье России, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Севастополь, Евпатория, Саки (Крым)
В Крыму число оставшихся без света потребителей достигло 43 тысяч человек

Аксенов: в Крыму число оставшихся без света потребителей достигло 43 тыс человек

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПоваленное дерево в Симферополе
Поваленное дерево в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Поваленное дерево в Симферополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. В Крыму в связи с повторным ухудшением погоды число человек, которые остаются без электричества, возросло и составляет более 43 тысяч, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram–канале.
«
"Продолжается ликвидация последствий, возникших в результате прохождения неблагоприятных погодных условий. К сожалению, в связи с повторным ухудшением погоды количество человек, которые остаются без электроснабжения, увеличилось и на данный момент составляет более 43 тысяч человек", - написал Аксенов.
Ремонтные работы ведутся, сообщил глава республики. Он поручил в кратчайшие сроки изыскать дополнительные силы, задействовать все подрядные и муниципальные организации.
Из-за разбушевавшейся в выходные стихии число крымчан, оставшихся без электроснабжения, к ночи на понедельник составляло около 500 тысяч человек. Позднее энергетики смогли восстановить электроснабжение во многих пострадавших регионах полуострова, работе монтеров мешал очень сильный ветер. По словам главы Крыма, полная ликвидация аварий должна была произойти до конца вторника.
Поврежденный в результате непогоды мемориал Примирения в Севастополе
В Севастополе на мемориале Примирения упала скульптура красноармейца
27 ноября, 17:45
Ранее гидрометцентр Крыма и МЧС объявили на вторник и среду новое штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками.
В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. В Севастополе понедельник из-за штормовой погоды был объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, в Крыму - выходным днем для всех. Режимы ЧС введены в Севастополе и 10 муниципалитетах Крыма.
Последствия мощного шторма в Крыму
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

Поваленное дерево в Симферополе

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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1 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

По последним данным, погиб один человек.

Поваленное дерево в Симферополе

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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2 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

Женщина в сквере во время снегопада в Симферополе

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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3 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Часть сел обесточена.

Поваленное дерево в Симферополе

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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4 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

Последствия шторма в Симферополе

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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5 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

Поваленное дерево в Симферополе

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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6 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

Поваленное дерево в Симферополе

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В регионе создали оперативный штаб.

Заснеженная открытая веранда кафе в Симферополе

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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8 из 8

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
1 из 8

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
7 из 8

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
Сильный шторм на Черноморском побережье РоссииРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СевастопольЕвпаторияСаки (Крым)
 
 
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