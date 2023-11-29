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Крымские татары высказались об идее Киева сменить названия на полуострове - РИА Новости, 29.11.2023
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08:50 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/krym-1912538035.html
Крымские татары высказались об идее Киева сменить названия на полуострове
Крымские татары высказались об идее Киева сменить названия на полуострове - РИА Новости, 29.11.2023
Крымские татары высказались об идее Киева сменить названия на полуострове
Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов назвал популизмом и профанацией идею киевских властей... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T08:50
2023-11-29T08:50
общество
заур смирнов
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов назвал популизмом и профанацией идею киевских властей переименовать города в российском Крыму. Ранее министерство реинтеграции Украины заявило о намерении переименовать города в российском Крыму в рамках так называемой "деколонизации", вернув им исторические наименования на крымско-татарском языке. "Любые инициативы Киева в отношении Крыма не более чем дешевый популизм и профанация, не имеющие ничего общего с реальностью", - сказал Смирнов РИА Новости.По его словам, за 23 года пребывания Крыма под контролем Украины крымские татары вдоволь испытали на себе весь негатив украинской национальной политики. "Это касается отказа в праве на реабилитацию и восстановление исторической справедливости, ущемления прав на сохранение и развитие культуры, языка и духовности. Только в российском Крыму права крымских татар и всех других народов, проживающих в республике, защищены законодательно и строго соблюдаются фактически", - подчеркнул Смирнов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20231128/krym-1912384809.html
https://ria.ru/20230419/krym-1865860925.html
республика крым
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общество, заур смирнов, республика крым
Общество, Заур Смирнов, Республика Крым
Крымские татары высказались об идее Киева сменить названия на полуострове

Крымские татары назвали идею Киева сменить названия на полуострове профанацией

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов назвал популизмом и профанацией идею киевских властей переименовать города в российском Крыму.
Ранее министерство реинтеграции Украины заявило о намерении переименовать города в российском Крыму в рамках так называемой "деколонизации", вернув им исторические наименования на крымско-татарском языке.
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"Любые инициативы Киева в отношении Крыма не более чем дешевый популизм и профанация, не имеющие ничего общего с реальностью", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, за 23 года пребывания Крыма под контролем Украины крымские татары вдоволь испытали на себе весь негатив украинской национальной политики.
"Это касается отказа в праве на реабилитацию и восстановление исторической справедливости, ущемления прав на сохранение и развитие культуры, языка и духовности. Только в российском Крыму права крымских татар и всех других народов, проживающих в республике, защищены законодательно и строго соблюдаются фактически", - подчеркнул Смирнов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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ОбществоЗаур СмирновРеспублика Крым
 
 
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