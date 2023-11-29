https://ria.ru/20231129/krym-1912538035.html
Крымские татары высказались об идее Киева сменить названия на полуострове
Крымские татары высказались об идее Киева сменить названия на полуострове - РИА Новости, 29.11.2023
Крымские татары высказались об идее Киева сменить названия на полуострове
Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов назвал популизмом и профанацией идею киевских властей... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T08:50
2023-11-29T08:50
2023-11-29T08:50
общество
заур смирнов
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов назвал популизмом и профанацией идею киевских властей переименовать города в российском Крыму. Ранее министерство реинтеграции Украины заявило о намерении переименовать города в российском Крыму в рамках так называемой "деколонизации", вернув им исторические наименования на крымско-татарском языке. "Любые инициативы Киева в отношении Крыма не более чем дешевый популизм и профанация, не имеющие ничего общего с реальностью", - сказал Смирнов РИА Новости.По его словам, за 23 года пребывания Крыма под контролем Украины крымские татары вдоволь испытали на себе весь негатив украинской национальной политики. "Это касается отказа в праве на реабилитацию и восстановление исторической справедливости, ущемления прав на сохранение и развитие культуры, языка и духовности. Только в российском Крыму права крымских татар и всех других народов, проживающих в республике, защищены законодательно и строго соблюдаются фактически", - подчеркнул Смирнов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20231128/krym-1912384809.html
https://ria.ru/20230419/krym-1865860925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, заур смирнов, республика крым
Общество, Заур Смирнов, Республика Крым
Крымские татары высказались об идее Киева сменить названия на полуострове
Крымские татары назвали идею Киева сменить названия на полуострове профанацией
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов назвал популизмом и профанацией идею киевских властей переименовать города в российском Крыму.
Ранее министерство реинтеграции Украины заявило о намерении переименовать города в российском Крыму в рамках так называемой "деколонизации", вернув им исторические наименования на крымско-татарском языке.
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"Любые инициативы Киева в отношении Крыма не более чем дешевый популизм и профанация, не имеющие ничего общего с реальностью", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, за 23 года пребывания Крыма под контролем Украины
крымские татары вдоволь испытали на себе весь негатив украинской национальной политики.
"Это касается отказа в праве на реабилитацию и восстановление исторической справедливости, ущемления прав на сохранение и развитие культуры, языка и духовности. Только в российском Крыму права крымских татар и всех других народов, проживающих в республике, защищены законодательно и строго соблюдаются фактически", - подчеркнул Смирнов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России
. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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