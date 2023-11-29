https://ria.ru/20231129/kriminal-1912664177.html

"Действовал хладнокровно". Что случилось с двумя россиянками в Турции

"Действовал хладнокровно". Что случилось с двумя россиянками в Турции - РИА Новости, 29.11.2023

"Действовал хладнокровно". Что случилось с двумя россиянками в Турции

В турецком курортном районе Бодрум нашли тела 42-летней Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери. Обеих убили из ружья и вывезли за город. О том, кто так... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T15:47

2023-11-29T15:47

2023-11-29T16:00

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бодрум

норильск

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. В турецком курортном районе Бодрум нашли тела 42-летней Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери. Обеих убили из ружья и вывезли за город. О том, кто так хладнокровно мог расправиться с россиянками, — в материале РИА Новости.Последний пост"К внутренней свободе приводит свобода действий и свобода мыслей. Не ограничивайте себя, будьте свободны", — такую запись оставила Ирина Двизова в соцсетях в конце октября. Она любила отдыхать на разных курортах, фотографировалась в дорогих украшениях, позировала в люксовых автомобилях.Работала фотомоделью, потом занялась недвижимостью. Имела стабильный доход. Объездила полмира, но обосновалась в Бодруме, арендовав там несколько лет назад частный дом.Жила с дочерью Дашей (имя несовершеннолетней изменено). Их тела обнаружили завернутыми в простыню и перетянутыми веревкой. "Одно — за камнем, второе — на открытом месте в нескольких метрах", — ссылаясь на предварительное расследование, сообщает местное издание Asayiş.Двойное убийство быстро стало главной темой и российских, и турецких СМИ."Она была очень лучезарной, жизнерадостной и светлой, — говорит одна из знакомых погибшей. — Ума не приложу, кому могла перейти дорогу".Недавний судРодные, тоже проживающие в Турции, долго не могли дозвониться до Ирины. Приехали к ней домой — в центральный район полуострова Бодрум Конаджик. Увидели на диване следы крови, обратились в полицию.Полицейские внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения, отследили маршрут автомобиля, пару дней назад выехавшего с виллы бывшей фотомодели. И нашли трупы.Их застрелили. Предположительно, из ружья.Рассматривали несколько версий, в том числе связанных с профессиональной деятельностью убитой. Остановились все же на семейном конфликте. Ирина была замужем за депутатом горсовета Норильска Отаром Узарашвили, скончавшемся в 2011-м. Потом вышла за литовца Андрея Кушлевича.Он — главный подозреваемый. Его пока не задержали, мотив преступления тоже не ясен. Известно, что Двизова долго пыталась лишить экс-супруга родительских прав. И добилась своего: в июне решение суда вступило в силу.Повторный побегКушлевичу 46 лет. Судя по базе МВД, с 2017-го он находится в федеральном розыске. По какой именно статье — не уточняют. По словам источника — кража, причем не в России."В октябре 2016 года Кушлевича, находящегося в международном розыске, задержали в московском аэропорту, — рассказывает РИА Новости источник. — Столичный суд вынес решение о его аресте, поступил запрос об экстрадиции. Однако литовец сбежал из-под стражи и скрылся".По данным турецких СМИ, сразу после преступления бывший супруг убитой покинул страну. Причем вместе с малолетним сыном. Так это или нет, скоро выяснится.

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норильск

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Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

в мире, турция, бодрум, норильск