https://ria.ru/20231129/kredity-1912685662.html

Предприниматели МО получили льготные кредиты на 4,7 миллиарда рублей за год

Предприниматели МО получили льготные кредиты на 4,7 миллиарда рублей за год - РИА Новости, 29.11.2023

Предприниматели МО получили льготные кредиты на 4,7 миллиарда рублей за год

Представители малого и среднего бизнеса Московской области получили 4,7 миллиарда рублей льготных кредитов с начала текущего года. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T16:28

2023-11-29T16:28

2023-11-29T16:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса Московской области получили 4,7 миллиарда рублей льготных кредитов с начала текущего года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные министерства инвестиций региона.В целом в России предприниматели оформили почти 92,5 миллиарда рублей таких займов. Программа позволяет малым и средним предприятиям взять кредит на 10 лет от 50 миллионов до 2 миллиардов рублей с льготным периодом.Отмечается, что наибольший объем кредитов в 2023 году выдали в Москве – 6,6 миллиарда, Татарстане – 5,9 миллиарда и Приморском крае – 4,6 миллиарда.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)