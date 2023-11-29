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Предприниматели МО получили льготные кредиты на 4,7 миллиарда рублей за год - РИА Новости, 29.11.2023
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Новости Подмосковья
 
16:28 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/kredity-1912685662.html
Предприниматели МО получили льготные кредиты на 4,7 миллиарда рублей за год
Предприниматели МО получили льготные кредиты на 4,7 миллиарда рублей за год - РИА Новости, 29.11.2023
Предприниматели МО получили льготные кредиты на 4,7 миллиарда рублей за год
Представители малого и среднего бизнеса Московской области получили 4,7 миллиарда рублей льготных кредитов с начала текущего года. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T16:28
2023-11-29T16:28
новости подмосковья
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса Московской области получили 4,7 миллиарда рублей льготных кредитов с начала текущего года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные министерства инвестиций региона.В целом в России предприниматели оформили почти 92,5 миллиарда рублей таких займов. Программа позволяет малым и средним предприятиям взять кредит на 10 лет от 50 миллионов до 2 миллиардов рублей с льготным периодом.Отмечается, что наибольший объем кредитов в 2023 году выдали в Москве – 6,6 миллиарда, Татарстане – 5,9 миллиарда и Приморском крае – 4,6 миллиарда.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Предприниматели МО получили льготные кредиты на 4,7 миллиарда рублей за год

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса Московской области получили 4,7 миллиарда рублей льготных кредитов с начала текущего года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные министерства инвестиций региона.
В целом в России предприниматели оформили почти 92,5 миллиарда рублей таких займов. Программа позволяет малым и средним предприятиям взять кредит на 10 лет от 50 миллионов до 2 миллиардов рублей с льготным периодом.
Отмечается, что наибольший объем кредитов в 2023 году выдали в Москве – 6,6 миллиарда, Татарстане – 5,9 миллиарда и Приморском крае – 4,6 миллиарда.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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