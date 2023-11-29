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Ковитиди отреагировала на "приговор" подконтрольной Киеву прокуратуры - РИА Новости, 29.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:35 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/kovitidi-1912774328.html
Ковитиди отреагировала на "приговор" подконтрольной Киеву прокуратуры
Ковитиди отреагировала на "приговор" подконтрольной Киеву прокуратуры - РИА Новости, 29.11.2023
Ковитиди отреагировала на "приговор" подконтрольной Киеву прокуратуры
Сенатор от исполнительной власти Крыма Ольга Ковитиди заявила РИА Новости, что не боится "приговора" подконтрольной Киеву "прокуратуры автономной республики... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T22:35
2023-11-29T22:35
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сенатор от исполнительной власти Крыма Ольга Ковитиди заявила РИА Новости, что не боится "приговора" подконтрольной Киеву "прокуратуры автономной республики Крым", отметив, что это решение недругов является подтверждением правильности ее действий. Подконтрольная Киеву "прокуратура автономной республики Крым" заявила о заочном вынесении приговора сенатору от региона Ольге Ковитиди в виде 11 лет лишения свободы по обвинению в коллаборационистской деятельности. "В нашем роду трусов не было. Уже более двух веков наш греческий род верой и правдой служит России. Это великая честь продолжать дело моего предка, защищавшего в составе Балаклавского Греческого батальона, находящегося под покровительством Екатерины Великой, берега Тавриды. На моих глазах был сформирован новый этнос - русские греки", - сказала политик. Ковитиди также отметила, что делает лишь то, что делать должна - отстаивает "интересы и волю крымчан". "И, если моя работа заставляет врагов России выносить такие решения, значит я всё делаю правильно", - заключила она. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20231114/gasparyan-1909481151.html
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россия, украина, киев, ольга ковитиди, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Ольга Ковитиди, В мире
Ковитиди отреагировала на "приговор" подконтрольной Киеву прокуратуры

Ковитиди заявила, что не боится приговора подконтрольной Киеву "прокуратуры"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЧлен Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сенатор от исполнительной власти Крыма Ольга Ковитиди заявила РИА Новости, что не боится "приговора" подконтрольной Киеву "прокуратуры автономной республики Крым", отметив, что это решение недругов является подтверждением правильности ее действий.
Подконтрольная Киеву "прокуратура автономной республики Крым" заявила о заочном вынесении приговора сенатору от региона Ольге Ковитиди в виде 11 лет лишения свободы по обвинению в коллаборационистской деятельности.
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"В нашем роду трусов не было. Уже более двух веков наш греческий род верой и правдой служит России. Это великая честь продолжать дело моего предка, защищавшего в составе Балаклавского Греческого батальона, находящегося под покровительством Екатерины Великой, берега Тавриды. На моих глазах был сформирован новый этнос - русские греки", - сказала политик.
Ковитиди также отметила, что делает лишь то, что делать должна - отстаивает "интересы и волю крымчан".
"И, если моя работа заставляет врагов России выносить такие решения, значит я всё делаю правильно", - заключила она.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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