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День открытых дверей прошел в Технологическом университете Королева - РИА Новости, 29.11.2023
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17:22 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/korolev-1912700260.html
День открытых дверей прошел в Технологическом университете Королева
День открытых дверей прошел в Технологическом университете Королева - РИА Новости, 29.11.2023
День открытых дверей прошел в Технологическом университете Королева
День открытых дверей провели в Технологическом университете Королева им. А. А. Леонова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:22
2023-11-29T17:22
королев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. День открытых дверей провели в Технологическом университете Королева им. А. А. Леонова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Более 1,2 тысячи школьников из Королева и других городов Подмосковья пригласили в Центральный дворец культуры им. М. И. Калинина, чтобы рассказать об университете. Каждую образовательную программу представили в формате интерактивных площадок, на которых рассказали не только об учебе и перспективах выпускников вуза, но и об активной жизни студентов – университетских объединениях, клубах, фестивалях и спортивных соревнованиях. О новых проектах и возможностях студентов в сфере программирования и робототехники рассказал специалист по IT-технологиям, соучредитель проекта Robo-Jobs.ru Александр Байкин. Кроме того, всем участникам предложили собрать большой общий пазл с символикой университета, а в завершение мероприятия провели розыгрыш призов.
https://ria.ru/20231128/korolev-1912472987.html
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Артем Смирнов
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королев, московская область (подмосковье)
Королев, Московская область (Подмосковье)

День открытых дверей прошел в Технологическом университете Королева

© Фото : Официальный сайт Администрации КоролёваДень открытых дверей прошел в Технологическом университете Королева
День открытых дверей прошел в Технологическом университете Королева - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : Официальный сайт Администрации Королёва
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. День открытых дверей провели в Технологическом университете Королева им. А. А. Леонова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Более 1,2 тысячи школьников из Королева и других городов Подмосковья пригласили в Центральный дворец культуры им. М. И. Калинина, чтобы рассказать об университете.
Детский технопарк Кванториум в Королеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
В школах Королева открыто 14 кванториумов
28 ноября, 18:45
Каждую образовательную программу представили в формате интерактивных площадок, на которых рассказали не только об учебе и перспективах выпускников вуза, но и об активной жизни студентов – университетских объединениях, клубах, фестивалях и спортивных соревнованиях.
О новых проектах и возможностях студентов в сфере программирования и робототехники рассказал специалист по IT-технологиям, соучредитель проекта Robo-Jobs.ru Александр Байкин.
Кроме того, всем участникам предложили собрать большой общий пазл с символикой университета, а в завершение мероприятия провели розыгрыш призов.
 
КоролевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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