https://ria.ru/20231129/korolev-1912700260.html
День открытых дверей прошел в Технологическом университете Королева
День открытых дверей прошел в Технологическом университете Королева - РИА Новости, 29.11.2023
День открытых дверей прошел в Технологическом университете Королева
День открытых дверей провели в Технологическом университете Королева им. А. А. Леонова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:22
2023-11-29T17:22
2023-11-29T17:22
королев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. День открытых дверей провели в Технологическом университете Королева им. А. А. Леонова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Более 1,2 тысячи школьников из Королева и других городов Подмосковья пригласили в Центральный дворец культуры им. М. И. Калинина, чтобы рассказать об университете. Каждую образовательную программу представили в формате интерактивных площадок, на которых рассказали не только об учебе и перспективах выпускников вуза, но и об активной жизни студентов – университетских объединениях, клубах, фестивалях и спортивных соревнованиях. О новых проектах и возможностях студентов в сфере программирования и робототехники рассказал специалист по IT-технологиям, соучредитель проекта Robo-Jobs.ru Александр Байкин. Кроме того, всем участникам предложили собрать большой общий пазл с символикой университета, а в завершение мероприятия провели розыгрыш призов.
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королев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
королев, московская область (подмосковье)
Королев, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. День открытых дверей провели в Технологическом университете Королева им. А. А. Леонова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Более 1,2 тысячи школьников из Королева
и других городов Подмосковья
пригласили в Центральный дворец культуры им. М. И. Калинина, чтобы рассказать об университете.
В школах Королева открыто 14 кванториумов
Каждую образовательную программу представили в формате интерактивных площадок, на которых рассказали не только об учебе и перспективах выпускников вуза, но и об активной жизни студентов – университетских объединениях, клубах, фестивалях и спортивных соревнованиях.
О новых проектах и возможностях студентов в сфере программирования и робототехники рассказал специалист по IT-технологиям, соучредитель проекта Robo-Jobs.ru Александр Байкин.
Кроме того, всем участникам предложили собрать большой общий пазл с символикой университета, а в завершение мероприятия провели розыгрыш призов.