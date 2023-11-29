https://ria.ru/20231129/korolev-1912700260.html

День открытых дверей прошел в Технологическом университете Королева

День открытых дверей прошел в Технологическом университете Королева - РИА Новости, 29.11.2023

День открытых дверей прошел в Технологическом университете Королева

День открытых дверей провели в Технологическом университете Королева им. А. А. Леонова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:22

2023-11-29T17:22

2023-11-29T17:22

королев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. День открытых дверей провели в Технологическом университете Королева им. А. А. Леонова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Более 1,2 тысячи школьников из Королева и других городов Подмосковья пригласили в Центральный дворец культуры им. М. И. Калинина, чтобы рассказать об университете. Каждую образовательную программу представили в формате интерактивных площадок, на которых рассказали не только об учебе и перспективах выпускников вуза, но и об активной жизни студентов – университетских объединениях, клубах, фестивалях и спортивных соревнованиях. О новых проектах и возможностях студентов в сфере программирования и робототехники рассказал специалист по IT-технологиям, соучредитель проекта Robo-Jobs.ru Александр Байкин. Кроме того, всем участникам предложили собрать большой общий пазл с символикой университета, а в завершение мероприятия провели розыгрыш призов.

https://ria.ru/20231128/korolev-1912472987.html

королев

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

королев, московская область (подмосковье)